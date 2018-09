A vueltas con el canon del agua

El inicio de curso político marca el final de la época estival y la vuelta a la rutina en un otoño en el que tenemos depositadas la mayoría de nuestros propósitos. Es cierto que unos más que otros, pero la realidad es que es el mes del balance y de la aceptación de nuevos desafíos. Empecemos por lo primero, porque ciertamente Andalucía arroja un balance positivo y un aprobado en turismo pero un suspenso en gestión debido a la dejadez de un gobierno que, a falta de último trimestre del año, arroja una ejecución presupuestaria muy baja en casi todas las materias. Preocupa, sobre todo, el 6,3% de ejecución de las obras hídricas urgentes que debían sufragarse con el canon del agua y para el que existe partida presupuestaria de 127 millones. Y es que ésta no supera los 8 millones de inversiones.

Ello deja claro su inacción en un asunto gravísimo que no sólo ha hecho disparar las alarmas en Europa sino que llevado al Tribunal de Justicia de la UE a multar este verano a España con 12 millones de euros por incumplimiento de la Directiva Marco sobre Vertido Cero en varios municipios, siete de los cuales son andaluces y obras en su mayoría competencia de la Junta.

Para entender esta dejadez habría que remontarse a 2010, año en el que la Junta creó este impuesto finalista para financiar 300 obras de depuración declaradas de interés. Esa era la teoría, la práctica es que cada familia andaluza ha pagado, de media, más de 200 euros sin que muchas de estas obras hayan visto la luz.

Si se quiere evitar más quejas de Europa, sí queremos converger y cumplir los objetivos medioambientales, Andalucía necesita que se invierta, al cien por cien, el canon que, religiosamente, pagan los andaluces en el recibo del agua.

Es prioritario tener voluntad política e incorporar los 464 millones de remanentes del canon de mejora de los ejercicios 2011-2017 y hacer frente a las infraestructuras hídricas que reclama Europa. No hay tiempo que perder. No se puede repetir los datos de 2017 donde se recaudó 124 millones de euros y sólo se gastaron 27 millones. El PP no va a permitir de los andaluces que, a finales de abril, ya han pagado 11,2 millones a través de su recibo de agua.

Septiembre es la vuelta a este debate para exigir desde el Parlamento a la Junta la máxima celeridad, compromiso y acción en todo lo que respecta a licitación, adjudicación y finalización de unas obras hídricas que históricamente se demandan.