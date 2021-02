China: de un antes a un despues

De 1949 a 2021, el pueblo chino no ha viajado sobre un tapis de seda, la situación internacional del momento, el desconocimiento de como construir una economía socialista en un país compuesto por unas 55 minorías, con culturas, lenguas y tradiciones milenarias y complejas. Los jóvenes revolucionarios, no constituían un grupo ideologico hhomogéneo, diferentes corrientes motivadas por el patriotismo, expulsar a los japoneses y a las fuerzas occidentales que eran soporte de los Nacionalistas. Los jóvenes dirigentes de la revolución, cuando gobernaban un 75% del territorio continental, optaron por la vía Socialista para remoldar a China y sacarla de su atraso. Ya que Chiang Kai -shek se había refugiado en Formosa (Taiwan), los japoneses vencidos y las potencias occidentales abandonaran China. La Historia habla sobre todo de Mao Zedong y no de los llamados 28 Bolcheviques por haber recibido una formación política y militar en la URSS y que decidieron de la táctica de guerra llamada la « Larga Marcha », una diversión dirigida por He Long, Xiao Ke, Xu Xiangquian y Fang Zhimin que rompiendo el cerco del Kuomintang en Junio del 1934, efectuaron un repliegue de 12Mil 300Km. Mao Zedong, desconsiderado como estratega militar, paró su cuerpo de ejercito en Zunyl, (Guizhou) el 6 /01/ 1935 y con 30 Mil Hombres lanzó un ataque contra los señores de la Guerra, los Hui (musulmanes) y los Tibetanos, Mao Zedong consolidó su liderazgo neutralizando a Zhang Guotai y llegando a territorios comunistas (Wuqui, Bao-an y Yanan). Gran número de los que participaron en la « Larga Marcha », en el 1949 tomaron la dirección política de todas las provincias de China, en las cuales continuaron luchando contra los « Señores de la Guerra » la corrupción, los usureros y los grandes propietarios de tierras. China sin experiencia de la economía Socialista, pidió ayuda a la URSS, cuyos expertos trasladaron mecánicamente sus experiencias en URSS a China, colectivizar el campo fue un desastre, pues la mayoría de los pequeños propietarios fueron despojados de sus tierras y que las nuevas extensas propiedades carecían de medios para asegurar las producciones, rápidamente corrigieron el error y crearon los talleres y pequeñas industrias locales para cubrir las necesidades inmediatas. El mayor error fue el de las consignas llamadas de los 3 Saltos, estos errores provocaron unos 18 millones de victimas. En el 1949, la esperanza de vida era de 35 años, hambrunas, epidemias eran corrientes, hoy es de 73 años, en el 1949 su población era de unos 583 millones, Mao Zedong lanzó la consigna:"para ser fuertes" China debía tener una fuerte densidad de población. A la muerte de Mao, su compañero de armas Deng Xiaoping le sucede y temiendo que la demografía galopante fuese negativa para el desarrollo lanzó la política del hijo único por matrimonio en el 1979 y según las regiones, sin esta política hoy China aproximaría los Mil 800 Millones de habitantes. En el 2020 su PIB, pese a la crisis del Cov-19, ha alcanzado los 15 Mil 400 Millares de $US (1 Millar = Mil millones) y prevé en el 2021 un crecimiento del 7%, lo que es posible si consideramos su continua expansión comercial y tratados, se añaden su dominio en las tecnologías futuristas y en la ciencia, su producción agrícola cubre con excedentes su propio consumo, con 220 producciones industriales domina gran parte del Comercio Internacional. Durante la epidemia el consumo bajó del 3,9%, hoy es estimulado y progresa de nuevo, se ha reducido de 1% el consumo de materias fósiles para producir energía y mejorar el medio ambiente, si una clase media hoy de más de 200 Millones existe, quedan aún sectores de pobreza relativa en ciertas regiones sin industrias y con una agricultura endémica, el Gobierno ha puesto un plan de desarrollo de infraestructuras en estas regiones y de reorganización de la agricultura. Si hacemos abstracción de la ideología, debemos aceptar que China será el "Centro del Mundo" como ellos lo denominan.