El AMPA del CEIP San Tesifón, de Berja, pide un menú diario digno

Padres y madres de alumnos/as del AMPA Carmen de Burgos del colegio público de Educación Infantil y Primaria CEIP San Tesifón, ubicado en la carretera que conduce a Turón, en Berja, se concentrarán este viernes, a las 10:30 horas de la mañana, ante las puertas de la Delegación de Educación en Almería de la Junta de Andalucía, para reclamar un menú diario digno para sus hijos/as ante los recortes en la prestación de este servicio.

Los 360 alumnos/as que cursan estudios en este centro educativo virgitano arrastran el problema del comedor escolar desde que arrancó el curso, en setiembre. “La cocinera está de baja desde entonces y la plaza aún no ha sido cubierta. Además, han quitado un pinche de cocina y los dos que quedan no dan abasto” explica José Miguel, padre de un alumno, a Diario de Almería.

Los escolares recibieron ayer un menú “caliente y digno adaptado a sus necesidades nutricionales, en base a un plato único,” y el servicio se prestará este viernes con normalidad, pero no sabemos si será así el lunes, no nos fiamos” advierte este mismo interlocutor. “ No vamos a descansar hasta solventar esta situación. No somos recortables. Estamos unidos por una educación digna y unos servicios públicos de calidad”, comenta.

El esfuerzo conjunto del equipo del CEIP San Tesifón y del Ayuntamiento de Berja hizo posible que los niños/as del colegio pudieron echarse algo a la boca en la jornada de ayer jueves y tengan asegurado el almuerzo de hoy. “Los dos pinches se han encargado de poner el menú y el ayuntamiento ha echado una mano y ha contratado a personal para montar y desmontar las meses y limpiar. La unión hace la fuerza y lo hemos demostrado” descubre.

El AMPA ha contactado con una compañía de autobuses para el desplazamiento entre Berja y Almería capital de aquellos padres y madres que no dispongan de coche propio. “Nos ha facilitado el viaje de ida y vuelta sin coste alguno hasta completar el aforo” destapa este mismo padres de familia. El autobús saldrá a las 09:15 horas desde la puerta del propio colegio San Tesifón y el horario de regreso es el de 12:15 horas.