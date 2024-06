Cinco pueblos de Almería han dado ya el 'sí, quiero' a ampliar la Reserva de la Biosfera

La ampliación y rezonificación de la Reserva de la Biosfera de Sierra Nevada se ha convertido en estos últimos meses en una patata caliente para la Junta de Andalucía. Los algo más de 60 ayuntamientos de Almería y Granada que están implicados en este proceso llevan tiempo pidiendo una participación real en el proceso y que los vecinos conozcan qué implica para el territorio este reconocimiento de la Unesco.

Por esta razón, la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul continúa trabajando para impulsar, de acuerdo con las recomendaciones hechas por la citada Unesco, este proceso que consiste en incluir la totalidad de los términos municipales que actualmente componen la Reserva de la Biosfera (que ahora coincide con la superficie declarada como Parque Natural y Nacional) en este espacio. Un tema que se ha explicado y debatido durante el último año y medio en el seno del Consejo de Participación del Espacio Natural y en reuniones a las que se ha convocado a los ayuntamientos, cuya conformidad es necesaria para impulsar la propuesta.

El delegado de Sostenibilidad, Manuel de la Torre, ha mostrado su agradecimiento a los primeros ayuntamientos que se han adherido a la propuesta de la Junta de Andalucía. “Que tenga constancia a fecha de hoy ya contamos con la propuesta de ampliación y rezonificación de la Reserva aprobada por los plenos municipales de Alhabia, Alboloduy, Beires, Laujar de Andarax y Rágol. Quiero agradecer a sus alcaldes y alcaldesas su visión de futuro, el darse cuenta de que esto es claramente positivo para sus pueblos, su capacidad de diálogo y comunicación con los vecinos para explicarles que ser Reserva de la Biosfera como lo es Sierra Nevada desde hace casi 40 años es una gran fortaleza para sus municipios, y que seguir siéndolo es una oportunidad que no podemos perder.”

En el marco de ese proceso, desde la Delegación de Sostenibilidad en Almería se ofreció el mes pasado a todos los alcaldes y alcaldesas de los 23 municipios de nuestra provincia que forman parte de la Reserva de la Biosfera, la posibilidad de organizar reuniones informativas y de participación en sus municipios. “Con la intención de ayudar a los gobiernos locales a explicar a sus vecinos qué significa pertenecer a la Reserva de la Biosfera, que existe desde 1986” según aclara Manuel de la Torre, delegado territorial de Sostenibilidad. “Y Bayárcal ha sido el primero en invitarnos, lo que le agradezco profundamente a su alcalde, Germán Moreno”, añade.

El encuentro, que tuvo lugar este pasado miércoles por la tarde, contó con la participación de vecinos y miembros de la corporación municipal y en el mismo pudieron plantear al delegado sus dudas y cuestiones en relación con la ampliación de la Reserva de la Biosfera. Para De la Torre el encuentro fue "muy positivo" y se aclaró la distinción entre el Espacio Natural de Sierra Nevada (que es la suma del Parque Nacional, declarado en 1999, y el Parque Natural, aprobado en 1989) y la Reserva de la Biosfera, que es anterior. “No debe confundirnos el nombre de “Reserva” que es la misma denominación que se da en las normas del Parque Natural y Nacional a las zonas de máxima protección; esto no tiene nada que ver: las Reservas de la Biosfera del Programa Hombre y Biosfera de la Unesco tienen como objetivo básico impulsar el desarrollo sostenible a escala regional. Y por eso en la de Sierra Nevada queremos incluir los núcleos urbanos y el tejido socioeconómico, que es lo que ahora le falta”.

Dudas con los usos y costumbres dentro del espacio protegido

Durante la reunión los vecinos plantearon también cuestiones relacionadas con el espacio protegido, relativas a caza, necesidades de inversiones en las acequias de careo y tratamientos selvícolas, necesidades de mejorar la tramitación administrativa… “Ha sido muy interesante escuchar sus peticiones e inquietudes, todas ellas relacionadas con la normativa del Espacio Natural (Parque Natural y Parque Nacional) y su aplicación. He tomado nota y de paso he intentado dejar claro que ninguna limitación o restricción del Espacio Natural tiene relación con la figura de Reserva de la Biosfera y que, al contrario, pertenecer a la Reserva de la Biosfera puede ayudarnos a conseguir financiación para acometer actuaciones necesarias”.

Según explicó el delegado, “la Reserva de la Biosfera no implica ninguna regulación o normativa adicional. Eso es cosa del Parque Natural y Nacional. O sea que los terrenos que no pertenecen al Parque y que proponemos que se incluyan en la Reserva de la Biosfera, van a seguir fuera del Parque y por tanto no quedan afectados por su normativa ni por las limitaciones que pueda suponer a ciertas actividades. Eso es clarísimo. Que nadie se deje engañar: esta propuesta de ampliación y rezonificación de la Reserva de la Biosfera en Sierra Nevada sólo tiene ventajas".

Peticiones de los alcaldes

Los alcaldes reclaman con información adecuada a los propietarios de los terrenos y vecinos de las repercusiones legales y administrativas de la ampliación propuesta. También igualdad de oportunidades con la implementación de medidas que fomenten el desarrollo económico y social de los municipios de la zona, combatiendo el despoblamiento y la pobreza.

A su vez, requieren un blindaje de servicios públicos esenciales asegurando el acceso a una educación, sanidad, servicios sociales y transporte de calidad para todos los habitantes de la zona así como la participación real de la población local impulsando mecanismos de participación efectiva de los ayuntamientos y la población en la toma de decisiones relacionadas con la gestión de la Reserva.

Los regidores también reclaman una valoración justa de los servicios ambientales implementando mecanismos de compensación económica por los servicios ambientales que prestan los ecosistemas de Sierra Nevada, como la retención de agua, la protección del suelo y la regulación del clima.

Finalmente apuestan por la recuperación del medio ambiente mediante la inversión en la recuperación de los ecosistemas degradados, incluyendo la reforestación, la lucha contra la erosión y la prevención de incendios.

Fecha límite

Este próximo 30 de junio es la fecha límite para remitir la propuesta de ampliación y rezonificación de la Reserva de la Biosfera Sierra Nevada a la Secretaría del Programa MaB en España. De julio de 2024 a septiembre de 2025 está prevista la revisión de la propuesta por parte del Comité Español del Programa MAB y su envío al Consejo Internacional de Coordinación (CIC), que emitirá unos primeros resultados en junio de 2025.