Almería y sus 103 pueblos: '11 patatas calientes' sin alcalde o alcaldesa a 2 días de la investidura

Los vecinos de once ayuntamientos de Almería no conocerán hasta este sábado quién será su alcalde o alcaldesa. Las elecciones municipales de este pasado 28 de mayo no consiguieron dilucidar qué partido se alzaba con la mayoría suficiente para gobernar por lo que la incertidumbre por saber quién ostentará la vara de mando se mantendrá hasta el mismo momento en el que se proceda a la constitución de la corporación y se lleven a cabo las votaciones para ser alcalde o alcaldesa y las manos comiencen a alzarse. En ese momento, tras semanas de negociaciones en las más absoluta clandestinidad entre los diferentes partidos, se descubrirá el pastel y se dilucidarán cuáles han sido los pactos para desbloquear la situación.

Una intriga que van a vivir los vecinos de Albox, Carboneras, Níjar, Benahadux, Canjáyar, Chercos, Líjar, Garrucha, Arboleas, Rioja y Turre en los que, de momento, no se ha anunciado ningún acuerdo y todo sigue como decidieron sus vecinos en las urnas hace ahora algo más de medio mes.

Níjar

Empezando por los municipios en los que presumiblemente esté más claro el resultado, Níjar copa todas las quinielas. El empate a diez concejales entre PSOE y PP por uno de VOX, le ha dado a los de Abascal la llave de gobierno. Y teniendo en cuenta la sintonía que PP y VOX han encontrado ya en otros territorios como la comunidad valenciana donde han sellado un acuerdo para gobernar, lo de Níjar parece más que hecho entre ambas formaciones. Pese a que el PSOE fue el ganador de las elecciones, el único pacto natural para dar gobernabilidad a uno de los ayuntamientos más importantes de la provincia paso por la sintonía de los dos partidos de derechas. Pese a todo, aún no se ha escenificado un acuerdo, pero José Francisco Garrido será con casi todo seguridad el nuevo regidor de Níjar.

Carboneras

Otro municipio en el que presumiblemente gobernará el PP, arrebatándole la vara de mando al PSOE de José Luis Amérigo, es Carboneras. El empate a seis concejales entre PSOE y PP deja todo en manos del que fuera alcalde independiente Salvador Hernández, que en esta ocasión ha concurrido con Ciudadanos y que deberá dictaminar qué partido gobierna. En un principio, la sintonía de su partido con el PP debería ser suficiente para que Felipe Cayuela se convierta en alcalde pero las tensiones políticas y personales entre ambos enfrían un poco el pacto natural. De momento, no se ha escenificado ningún acuerdo pero los contactos entre ambas formaciones son fluidas y todo parece indicar que, al igual que en Níjar, el partido más votado se quedará sin gobernar por un pacto del PP con otra formación.

Garrucha

Quedándonos en la comarca del Levante, en Garrucha y Turre el PSOE vuelve a vivir en la cuerda floja y pese a ser la formación más votada en ambas localidades, puede quedarse sin Alcaldía si se producen dos pactos antinatura en los que la formación de izquierda Con Andalucía está implicada. En el caso de Garrucha, María López se alzó con la victoria con siete concejales frente a los 6 del PP, dos para Con Andalucía, uno para UCIN y otro para VOX. Si el PSOE no llega a un acuerdo con la formación de izquierdas, lo que sellaría la mayoría absoluta, la posibilidad de que gobierne el PP con el apoyo de independientes y VOX cobra más fuerza. De hecho, ahora mismo, fuentes socialistas señalan que no hay contactos Con Andalucía por la mala relación entre sus dirigentes. El PP sí que ha contactado con la formación de izquierdas aunque se desconoce si para buscar su apoyo o su abstención.

Turre

En Turre la situación es similar y parece un dejavú de lo vivido en estas últimas dos legislaturas. Durante ocho años PSOE e IU (ahora Con Andalucía) han rubricado pactos de alternancia en el gobierno que les han llevado a peleas públicas y desencuentros notorios. Por eso es inviable que haya una tercera parte. Fuentes socialistas confirman que el PSOE no pactará con Con Andalucía por lo que la situación que queda es que lo haga solo en minoría con sus cinco concejales frente a los 4 del PP y los dos de Con Andalucía siempre y cuando estos últimos no se opongan. Martín Morales volverá a ser la llave de un ayuntamiento que lleva ya varias legislaturas viviendo de forma convulsa.

Albox

En el Valle del Almanzora también hay un nutrido grupo de ayuntamientos en los que se desconocé quién será el regidor o regidora: Albox, Chercos, Líjar y Arboleas. En el primero, la apuesta del PP por María del Mar Alfonso no ha conseguido el efecto deseado y pese a ser la formación más votada con 8 concejales se ha quedado a uno de la mayoría absoluta. El actual regidor, Francisco Torrecillas, con UCIN ha obtenido 6 (en la anterior gobernó sin problemas con 10) y el PSOE 3. Todo apunta, según ha podido saber este periódico, que UCIN y PSOE, que en otras legislaturas sí llegaron a acuerdos de gobierno, no van a pactar en esta ocasión por lo que Alfonso gobernaría en minoría y le tocaría pactar pcon unos y otros para sacar adelante sus propuestas, presupuestos inclusive.

Arboleas

UCIN, la formación independiente vuelve a tener la llave de gobierno en Arboleas. Allí, el histórico dirigente socialista Cristóbal García volvió a ganar las elecciones pero de manera exigua al hacerlo con solo 5 concejales frente los 4 del PP y los dos de la formación independiente. Todo apunta a que el PSOE puede perder la Alcaldía ya que lso contactos entre populares e independientes, según ha podido saber este periódico, se han redoblado para que José Juan Ramos se convierta en nuevo alcalde tras lustros de mandatos de los socialistas. A ello se suma que en UCIN encabeza la lista la que fuera número 2 del actual alcalde Cristóbal García, Pepa Rodríguez. De ella dependerá si quiere gobernar de nuevo con García, esta vez como socios de gobierno, o su marcha del PSOE termina derivando en un gobierno del PP que apearía de la Alcaldía a su anterior “jefe”.

Chercos

En Chercos, donde gobierna el alcalde más longevo del país, José Antonio Torres (97 años) con el PP, el PSOE puede conseguir acabar con un idilio que se remonta a los noventa. Con los cuatro concejales conseguidos, por los dos del veterano regidor y uno de Ciudadanos, Vox e Independientes por Chercos, las matemáticas suman para el PSOE consiguiendo la mayoría pactando con IXC. A Torres con todos. Más factible lo primero que lo segundo.

Líjar

Y de un pueblo pequeño a otro como Líjar donde María Dolores Hernández Molina, la candidata del PSOE y actual teniente de alcalde en las dos últimas corporaciones municipales, tiene que pactar Con Andalucía para conseguir la mayoría. Con tres ediles por dos del PP y dos de Con Andalucía, las matemáticas salen. Convertirse en la primera alcaldesa de Líjar puede ser una realidad este sábado.

Benahadux

Otros tres pueblos del Medio y el Bajo Andarax también vivirán con nervios la constitución de la nueva corporación este próximo día 17. En Benahadux, la actual alcaldesa Noelia Damián espera revalidar mandato y, según ha podido saber este periódico, hacerlo en minoría. Con 5 concejales frente a los dos de PSOE, VOX e independientes, la gobernabilidad del Ayuntamiento está casi asegurada con pactos puntuales ya que la otra posibilidad es antinatura, a priori.

Rioja

A escasos kilómetros de allí, en Rioja, hay un triple empate: la fuerza más votada, con 34 votos de diferencia, fue el PP, cuya candidatura encabeza Olga María González Jurado (350 votos). Le seguía el PSOE, con Alejandro Fuentes González y 316 sufragios. Y en tercer lugar, con 281 votos, Con Andalucía, lista liderada por Laura Fernández Ramos. El pacto entre PSOE y Con Andalucía tiene todos los visos de producirse por lo que Fuentes y Fernández deberán dirimir quién ostenta la Alcaldía u optar por la alternancia durante estos cuatros años de legislatura.

Canjáyar

Por último, en Canjáyar los independientes volverán a ser protagonistas. Socialistas y populares, empatados a cuatro concejales, se deben a lo que decida José Luis Vázquez, el único concejal electo de Canjáyar Cien por Cien. En este caso concreto, no se ha filtrado ninguna reunión y ambas posibilidades están encima de la mesa.

La undécima patata caliente de los 103 ayuntamientos de Almería cierra un círculo electoral que tiene a más de un 10% de los municipios sin conocer aún a los moradores de sus casas consistoriales.