Pago listo, libertad a la vista

La familia de Álvaro Carrión ya ha realizado la transferencia bancaria por importe de 41.000 euros que permitirá acabar con la pesadilla de este doctorando de 28 años que lleva ya seis meses retenido en Taiwán por un accidente de tráfico que causó la muerte de una anciana de 75 años y en la que se vio involucrado.

Tal y como avanzó este periódico, los padres del joven de Olula del Río junto al alcalde del Ayuntamiento de la localidad, Antonio M. Pascual, titulares de la cuenta habilitada para recaudar fondos, mantuvieron en la mañana de ayer una reunión con la interventora de La Caixa para realizar la transferencia a los familiares de la fallecida de Taiwán. De esta forma, cuando tenga lugar este próximo sábado día 23 la vista oral del juicio, si ya tiene resuelta la indemnización, se le devolverá su visado y podrá salir del país asiático.

Hay que recordar que cuando tuvieron lugar los hechos se le indicó que no podría salir del país hasta que no hubiera resolución judicial por parte de la fiscalía o se alcanzara un acuerdo de indemnización económica con la familia de la víctima, que es el método más habitual por la lentitud y complejidad de los procesos derivados de los frecuentes accidentes de tráfico. Al no ser reconocido por España como país, la justicia optó por retirarle el pasaporte al joven almeriense al entender que una vez que dejara Taiwán no se podría reclamar la compensación ni exigirle responsabilidades.

El Ayuntamiento ya ha comenzado a informar a todos los vecinos que han organizado ventas y colectas para recaudar fondos que cesen su actividad puesto que al conseguir rebajar las pretensiones económicas de la familia de la fallecida de los 50.000 euros iniciales a los 41.000, ha terminado sobrando algo de dinero de todo lo recaudado en estas últimas semanas que se destinará a las asociaciones y colectivos de la localidad.

El siguiente paso en esta operación ‘rescate’ se pospone ya hasta el próximo día 23, momento en el que se conocerá la resolución de la vista oral y con toda seguridad Álvaro Carrión podrá hacer las maletas y volver a casa. Su familia, amigos y vecinos le esperan con los brazos abiertos en Oula del Río.