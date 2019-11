Ya es oficial: Carboneras tendrá un nuevo puerto tras casi tres décadas de lucha

Parecía que el día nunca iba a llegar para todos esos carboneros que tienen que lidiar a diario con las incomodidades de un puerto totalmente obsoleto. Durante casi tres décadas han luchado para lograr unas instalaciones acordes al siglo XXI y al final se ha logrado. Ayer por la mañana se firmó el contrato de adjudicación definitiva para las obras de reordenación del puerto carbonero en favor de la UTE formada por Construcciones Tejera, Concesiones Levante, Club Náutico, Náutica de Gestión Isla de San Andrés, Almería Consultores Marítimos y Barcos, Puertos y Playas.

A las 11:30 de la mañana estaban citados en la sede de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la calle Picasso de Sevilla, los representantes de la UTE para la firma del contrato. Por parte de Construcciones Tejera, su consejero delegado, José María Tejera; y por parte del Club Náutico Isla de San Andrés, su presidente, Francisco Hernández Benzal.

“Es un día histórico para Carboneras”, explica Hernández Benzal a este diario. “Llevamos 26 años de trabajo y reuniones, desde que se fundó el club en 1993, para llegar hasta aquí. He tenido la suerte ser yo el presidente al que le ha tocado vivir este momento, pero no habría sido posible sin la lucha de tanta gente que no precedió”, confiesa orgulloso.

La unión de empresas ha sido adjudicataria de un contrato para la construcción del nuevo puerto, que en realidad es una reordenación del actual, con un presupuesto de 8,8 millones de euros (10,7 millones con IVA). El proyecto se concreta en un ámbito de actuación total próximo a los 36.800 metros cuadrados, planteando una nueva dársena de uso específico por la flota deportiva con capacidad para 260 puestos de atraque de esloras de entre seis y 15 metros. Además, incluirá una zona comercial y de ocio siguiendo el modelo puerto-ciudad de unos 5.300 metros cuadrados, donde se contempla la construcción de nuevos edificios destinados a actividades terciarias, así como aparcamientos. El objetivo de los adjudicatarios es “convertir el puerto en el centro neurálgico comercial y turístico de Carboneras”.

El puerto contará con 260 puestos de atraque para barcos de 6 a 15 metros de eslora.

Una vez que se ha realizado la formalización del contrato, aún quedan algunos trámites administrativos por cumplir para que la UTE tome el control de las instalaciones. El 12 de diciembre está previsto que se realice la entrega del dominio público.

Tras ello, la concesionaria cuenta con seis meses para realizar el proyecto definitivo de las obras, siempre según el proyecto básico aprobado por la Junta. La UTE contempla incluir mejoras, por ejemplo sumando un mayor número de amarres.

Una vez que la Junta apruebe el proyecto definitivo, las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de seis meses y se podrán prolongar durante cuatro años. Se pretende iniciar en 2020. No obstante, la ejecución de los 2.200 m² de locales comerciales complementarios podrá ejecutarse hasta en tres fases diferentes de 733 m² cada una, las cuales deberán quedar finalizadas antes del sexto año la primera fase, antes del décimo primero año la segunda fase y antes del decimosexto año la tercera fase.

Sin embargo, el Club Náutico quiere adelantar los plazos lo máximo posible para que la parte de uso náutico recreativo y auxiliar esté concluida lo antes posible, así como empezar la zona comercial antes de lo estipulado. Para ello, quieren contar con el apoyo del Ayuntamiento y el sector empresarial del municipio.