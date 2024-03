Carboneras vive este viernes el 'Día de la Marmota' con la moción de censura

El 'Día de la Marmota' es un método folclórico usado por los granjeros de Estados Unidos y Canadá para predecir el fin del invierno, basado en el comportamiento biológico de la marmota cuando sale de hibernar el 2 de febrero y que también se ha asentado como una expresión recurrente, empleada para hacer referencia de algo que se repite constantemente.

Un símil de lo que se vivirá en el Ayuntamiento de Carboneras este viernes cuando, con la (casi) llegada de la primavera, la vara de mando cambiará de manos y se repartirá de aquí a final de la legislatura entre dos exalcaldes gracias a la moción de censura que PSOE y Ciudadanos llevan adelante para desalojar al PP.

La moción propone al único edil de Ciudadanos, Salvador Hernández, como candidato a la Alcaldía que ahora ostenta Felipe Cayuela (PP), quien sucedió en el cargo al socialista José Luis Amérigo tras las elecciones locales de mayo de 2023. Posteriormente, y merced al pacto que han suscrito PSOE y Ciudadanos, tras año y medio ocupará el cargo el propio Amérigo.

Algo que no llegó a suceder in extremis en 2019 cuando otra moción intentó hacer lo propio con el PSOE con los mismos protagonistas pero en diferentes partidos. En aquel momento, apenas cuatro meses después de que José Luis Amérigo conformase gobierno con sus seis ediles, Gicar (con dos), Carboneras Avanza (con 4) y PP (con uno) prepararon una moción de censura para que Salvador Hernández (Gícar) y Felipe Cayuela (Carboneras Avanza) se alternasen en la Alcaldía, algo que finalmente no se consumó tras no apoyarla el otro edil de Gicar, Pedro López.

En esta historia con los mismos tres tenores y que se repite desde hace más de un lustro hay que recordar que Salvador Hernández (Gicar), dejó de ser alcalde en 2018 tras ser inhabilitado por una denuncia de José Luis Amérigo, que consiguió ser alcalde un año después. Entonces, la Alcaldía la ocupó Felipe Cayuela, hasta entonces su número dos y concejal de Hacienda. Pronto comenzó a deteriorarse su relación, sobre todo a raíz de unas declaraciones de Cayuela en las que cuestionaba la legalidad de ciertas contrataciones.

Finalmente Felipe Cayuela abandonó GICAR y creó su propio partido: Carboneras Avanza. Se presentó a las elecciones y logró cuatro ediles.

Ahora, cinco años después, los tres vuelven a pactar entre unos y otros, Día de la Marmota mediante, y el damnificado es Felipe Cayuela que con otras siglas políticas había conseguido volver a ser alcalde tras pactar con Salvador Hernández y echarlo del gobierno “sin darme explicaciones” hace un par de meses. Una decisión que finalmente le ha terminado costando la Alcaldía siempre cuando el pacto alcanzado entre PSOE y Ciudadanos se cumpla este viernes y la moción de censura salga adelante.

En ese sentido, la moción señala que los vecinos carboneros están “sufriendo” la “incompetente gestión” del gobierno en minoría del PP y reprocha a Cayuela su “nepotismo, generando beneficio solo a sus familiares, socios y amigos”. Refiere una “pésima” situación “económica y financiera” que está “llevando a la quiebra técnica y económica” al Ayuntamiento que, según resalta, “no ha aprobado cuentas anuales y presupuestos” para 2024.

Carboneras volverá así a vivir un nuevo cambio de roles pero, Día de la Marmota mediante, con los mismos nombres.