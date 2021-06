Cs abandona el equipo de Gobierno de Gérgal tras no ceder la Alcaldía el PP

Era cuestión de tiempo porque se veía venir: en Gérgal ha habido un divorcio en el gobierno local. Tras unas elecciones municipales de 2019 en las que ganó el PSOE y que terminaron con el pacto entre PP y Ciudadanos, la estabilidad política parecía más que asegurada con un pacto de alternancia en el poder entre los dos máximos responsables de ambos partidos: Miguel Guijarro y José Mateo. Pero nada más allá de la realidad porque en poco más de dos años se ha vivido una moción de censura fallida, un alcalde popular acorralado y un pacto de alternancia no cumplido que finalmente ha derivado en una separación.

Así lo anunció ayer el secretario provincial de Ciudadanos, Rafael Burgos, al señalar que la formación naranja abandona el equipo de Gobierno y se marcha a la oposición. "El señor Guijarro ha hecho trizas el pacto que teníamos comprometido. Cuando se ha acercado la hora, ha usado argumentos que no se sostienen y que ni él entiende. No ha querido dejar la Alcaldía en el momento comprometido y por ello se ha saltado el pacto y las propias directrices de su partido. Por eso hemos decidido pasar a la oposición para que nuestros concejales propongan medidas. Es un alcalde que no tiene palabra, que incumple lo que promete, y lo que es peor, que también incumple lo que firma".

Burgos ha sido muy claro en su razonamiento al apuntar que "frente a una actitud personalista de un alcalde que le importa un bledo los compromisos que se firman tenemos que actuar desde la responsabilidad por el compromiso adquirido con los gergaleños".

En la comparecencia pública ha estado acompañado por José Mateo que se ha reafirmado en las palabras de su compañero y ha lamentado que "a este hombre (en referencia a Guijarro) no le ha importado lo más mínimo faltar a su palabra".

Mateo ha apuntado que en 2019 le apoyó para gobernar "por los años de amistad que tenía con su familia ya que me crie prácticamente con él desde que era niño" pero quiere pasar página porque a su juicio "los ciudadanos de Gérgal merecen algo más y no que estemos con estas discrepancias. La dirección de Cs ha hecho todo lo posible para que esta solución cambiara agotando plazos pero no ha sido posible".

Gobierno blindado

El tiempo corría a favor del actual regidor, sabedor de que ya no se pueden presentar más mociones de censura y que, en caso de ser expulsado del PP, puede seguir gobernando en minoría (únicamente él solo) hasta el final de la legislatura con los apoyos pertinentes para acuerdos tan cruciales como los presupuestos o planes de inversión. Y finalmente su estoica paciencia le ha dado la razón.

Una situación que llevó a Mateo, tras la poca influencia de Cs a nivel provincial para desbloquear esta problemática, a anunciar su marcha al Grupo Mixto. Por eso esto lunes afirmaba que "no me voy a ir a otro partido, solo quiero que mi partido me apoye, ya que me ha exigido y yo he estado cumpliendo. Desde la semana pasada, tampoco me han dicho nada. Quedaron en llamarme el fin de semana y tampoco lo hicieron. Lo que no han hecho en siete u ocho meses lo han hecho este lunes, llamarme todo el mundo".