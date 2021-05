Sigue la sangría en Cs: José Mateo solicita la baja en el partido por "falta de apoyo" en Gérgal

Ciudadanos sigue desangrándose. Las salidas del partido liberal siguen produciéndose por toda la provincia y en los últimos meses han sido varios los casos que se han ido sumando, el más sonado el de Tíjola, donde su alcalde, José Juan Martínez, dejaba el partido junto al resto de sus concejales para pasar al grupo no adscrito.

El nuevo incendio se ha producido en Gérgal, donde el todavía hoy portavoz de Cs, José Mateo, solicitaba esta mañana a la dirección provincial de su partido su baja en el mismo por la "falta de apoyo" en las reclamaciones y pactos alcanzados para el gobierno de este municipio, con la idea de pasar al grupo mixto.

En declaraciones a 'Diario de Almería', Mateo ha afirmado que "las conversaciones con el partido para que se haga cumplir el pacto de gobierno en Gérgal vienen desde el año pasado" y que durante todo este tiempo "se han ido dilatando". Con la llegada de junio de 2021, debía hacerse efectivo el primer pacto de gobierno alcanzado en las Elecciones Generales de 2019, por el cual Miguel Guijarro (PP) tendría que ceder la Alcaldía a José Mateo (Cs), pero el portavoz liberal cree que su partido lo ha "abandonado" en este proceso.

Hay que recordar que ya a comienzos de 2020, Guijarro evitó 'in extremis' una moción de censura. Entonces, el pacto entre populares y liberales terminó reforzándose, al menos sobre el papel, y con una condición: el relevo pactado en 2019 en la Alcaldía se adelantaría de junio a febrero de 2021.

Los meses fueron pasando, las aguas volvieron a bajar turbias en Gérgal y cuando se aproximaba la fecha del relevo, febrero de 2021, Guijarro cesó a Mateo como teniente de alcalde y también en las dos concejalías que ostentaba, las de Cultura y Deportes, por "pérdida de confianza". "Desde el partido me instaron entonces a esperar tres meses para hacer el relevo en junio, como estaba previsto inicialmente, y que ya presionarían a Miguel (Guijarro) para que cumpliera lo pactado".

"Viendo la reacción que tuvo, escondiéndonos las cosas a aquellos con los que firmaron el pacto", denuncia Mateo, "no me creo que vaya a cumplir, no tiene intención de cumplir". El gobierno de Gérgal sigue siendo formalmente un pacto entre PP y Cs, pero es, 'de facto', un gobierno popular en minoría en el que tiene que contar incluso con el apoyo del PSOE para sacar adelante algunas propuestas.

Recuerda el portavoz liberal que incluso el propio PP iba a iniciar un expediente de expulsión al alcalde de Gérgal, "del que no se sabe nada y ya han pasado más de dos meses", en lo que para Mateo es "un incumplimiento continuo del PP" ante el que "comuniqué la semana pasada a mi partido que no aguantaba más".

Este lunes, José Mateo comunicaba a Ciudadanos "la solicitud de baja por falta de apoyo". "No me voy a ir a otro partido, solo quiero que mi partido me apoye, ya que me ha exigido y yo he estado cumpliendo. Desde la semana pasada, tampoco me han dicho nada. Quedaron en llamarme el fin de semana y tampoco lo hicieron. Lo que no han hecho en siete u ocho meses lo han hecho este lunes, llamarme todo el mundo", reclama.

"No he tenido conversaciones con otros compañeros, pero las salidas coinciden en una falta de apoyo por parte del partido para que se cumplan las acciones que hay pactadas y falta de apoyo del propio partido hacia los concejales. Nos sentimos abandonados por diversas causas", añadía.

La decisión es firme, y salvo que en las próximas horas se encuentre una solución de urgencia que desbloquee la relación entre José Mateo y Cs, que pasa por hacer cumplir el pacto con el PP para que Mateo se siente en la Alcaldía los dos años restantes de la legislatura, el aún hoy portavoz liberal será una nueva baja en las filas naranjas, pasando al grupo mixto.