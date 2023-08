Cuevas pierde su bandera azul: "Deberían haberla retirado en junio de la playa"

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora debió retirar este pasado mes de junio la bandera azul que ondea en la playa Pozo del Esparto, la única con la que cuenta la localidad este verano (en la provincia se concedieron 33). La Asociación de Comunicación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), organismo que califica y otorga las distinciones en el litoral en forma de ‘Banderas Azules’, notificó este viernes al Ayuntamiento que debía retirarla al incumplir la normativa para su obtención al no llevar a cabo el balizamiento de la misma.

¿En qué consiste el balizamiento? En establecer una línea de playa con zonas de protección señalizadas con boyas donde se prohíbe la navegación. Esta zona está reservada exclusivamente a bañistas y actividades deportivas con embarcaciones no propulsadas con motor ni vela.

Algo que no se ha llevado a cabo y que según ha podido confirmar Diario de Almería a través de fuentes de ADEAC se corroboró a principios de la semana pasada tras una inspección por parte de técnicos a la citada playa. "En ese momento, informamos al Ayuntamiento y nos confirmaron que no se había llevado a cabo el balizamiento de la playa y que entendían la retirada de la bandera azul", señalan. El comunicado oficial tuvo lugar este pasado viernes con su publicación en la web de ADEAC y desde ese mismo instante el Ayuntamiento ya no puede ondear la bandera azul.

Una actuación que se debería haber hecho desde el mes de junio según inciden desde ADEAC ya que "si no han cumplido con los requisitos exigibles, no pueden hacer uso de este distintivo", recalcan. No en vano, recuerdan que no pueden realizar inspecciones a todas las playas del litoral español y que en este caso concreto de Cuevas, la misma ha tenido lugar tras sucesivas quejas que han recibido de bañistas lo que les llevó a realizarla la revisión. "No nos ha quedo más remedio que quitársela", añaden.

Sanción para el año que viene

Las mismas fuentes apuntan que el año que viene si el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora quiere volver a ondear la bandera azul en Pozo del Esparto "se le requerirá un compromiso extra para garantizar el balizamiento horizontal", afirman desde ADEAC.

Eso sí, descartan la sanción porque consideran que "no es educativo ni motivador sancionar a un Ayuntamiento con dos años sin bandera azul por no poder aplicar un criterio para la obtención del distintivo". "Esto se puede solucionar y les daremos la oportunidad", concluyen.

El PP denuncia "dejadez"

El Partido Popular anunció este fin de semana que muchos vecinos venían denunciando esta situación desde hace semanas, "especialmente tras ‘la foto de autobombo’ del alcalde de Cuevas y la edil de Turismo, Antonio Fernández y Juana Haro, respectivamente, en la que proclamaban la consecución de tan significativo distintivo". “No se olvidaron de hacerse la foto, pero sí de cumplir los requisitos para merecerla”.

El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora ha mostrado su indignación por esta dejadez, “y por lo que es más grave, teniendo en cuenta que el principal motivo es el no haber balizado la zona litoral, no solo como requisito para ponerse una medalla sino por seguridad de los bañistas”, añaden.

En un comunicado explican que las redes muestran en estos días "no solo la falta del balizamiento que se exige para obtener la bandera, sino la proximidad de las embarcaciones pasando a menos de 100 metros de la orilla, mezclándose con bañistas”. Es preocupante, sobre todo “si después de todo un verano luciendo una bandera inmerecida el motivo para no balizar fuera de tipo económico, como apuntan los rumores de los vecinos afectados”.