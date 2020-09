Fallece Frasquito 'El Verano', una figura mítica de las cintas de Turre

Este jueves fallecía a los 71 años Francisco Ruiz García más conocido como Frasquito "El Verano", una persona muy vinculada a la celebración de la tradicional corrida de cintas a caballo de Turre, localidad de la que era natural y donde se le quería con especial cariño.

"Decir Feria de Turre es decir cintas, y decir cintas es decir Frasquito "El Verano". Es el resumen que hace de su figura el cintero Ángel Ayora, que tantas veces coincidió con él en este evento que es el protagonista de las fiestas en honor a San Francisco de Asís.

Lo recuerda vestido de corto sobre el albero que llena el Paseo de la Rambla cada año: "allí estaba él, ataviado con su traje de corto, su sombrero y zahones, la fusta o látigo para controlar y vigilar a los caballos, ayudando a sus jinetes, calmándolos antes de tener que cabalgar en busca de las cintas".

"Era un amante de los caballos. Siempre los tuvo en la Cañada del Palmar o en la Huerta", recuerda Antonio García, otro de los corredores de las cintas y amigo de la familia. Otra de sus aficiones eran los toros. Por eso siempre comparaba la corrida de cintas con una plaza de primera categoría. "Siempre lo decía para recordar que había que hacer las cosas bien y coger la cinta como es debido: pasar con el caballo sin ir al galope y coger la cinta con el lápiz atravesando la anilla, nunca pinchándolas".

Frasquito "El Verano" era como "el juez" y el "ojo de halcón" de los espectadores para que la cinta estuviese cogida como manda la tradición. "Si estaba pinchada no valía, y no había cintero que rechistara. ¡Otra vez sería! Los propios cinteros ya tiraban la cinta cuando no estaba bien. En Turre no vale pinchar la cinta, hay que pillarla bien o el mismo público te abuchea", cuenta Ángel Ayora.

Los turreros de varias generaciones recordarán por siempre a Frasquito "El Verano" vestido de corto el día grande de su Feria. Era el primer en llegar la tarde de las cintas. Y si famoso era el, no menos lo era su yegua de capa negra de nombre Estrella.

Pero Frasquito también será recordado por su calidad humana. "Ante todo era muy familiar, muy buena persona y muy buen amigo", recuerda Antonio García. "Quería mucho a su mujer, Ángeles. Lo era todo para él. Y qué decir de sus hijos: Mari Ángeles, Olivia, Antonio y Carolina".

Este viernes por la tarde Turre ha despedido a Frasquito "El Verano". Un hombre de los que quedan en el recuerdo para siempre. Su legado lo mantendrán vivo sus hijos y seguro que también su nieto Cándido, que ya cabalga a lomos de los caballos.

Otro turrero emblemático que dice adiós

El año 2020 está siendo especialmente triste para el municipio de Turre. En pocos meses ya han tenido que despedirse de tres personas muy queridas en el municipio y cuya aportación a la cultura turrera quedará para siempre en el recuerdo.

Primero falleció Juan Cazorla "El Cholo", que a finales de abril dejaba al pueblo huérfano de su simpatía tras la barra del Pub Talismán. Después, en agosto, murió Diego López, el último pastor de La Carrasca.