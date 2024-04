Javier Sánchez, alcalde de Abla: "He estudiado muchos años fuera y siempre me las he arreglado para volver en fiestas"

A Javier Sánchez le esperan unas fiestas patronales especiales, pues serán las primeras que viva como alcalde. Este abulense, que hacía todo lo posible por volver para reunirse con sus vecinos estos días cuando estudiaba fuera, ha sido elegido para dirigir los designios del municipio los próximos cuatro años. De cara a los días grandes, ilusión y nervio. En estas fechas de celebración y devoción, la localidad de la comarca del Nacimiento espera duplicar su población durante este fin de semana.

-La primera pregunta, Javier, creo que es obvia, ¿Por qué deben ir los almerienses a Abla estos días?

-Tenemos unas fiestas fenomenales, con una tradición muy arraigada y patronos propios que fueron sacrificados por los romanos por ser cristianos. Ese buen ambiente se palpa, es lúdico y emotivo. Somos hospitalarios y durante las fiestas, más. El día 19 tenemos la procesión de la ermita a la Iglesia y durante el paso por las casas del casco histórico hay muchos que abren la suya para invitar a una cerveza y una tapa. Esa generosidad nos hace especiales.

-Vive sus primeras fiestas de abril desde que ganara las elecciones el pasado año, ¿Cómo se vive ahora desde el poder?

-Estamos a tope todo el equipo de gobierno, queremos que todo salga como tiene que salir. Tenemos mucha ilusión, son nuestras fiestas mayores, las que provocan un sentimiento arraigado en los abulenses. Es estresante pero ilusionante.

-¿Qué momentos son los que nadie se puede perder estos días?

-La traída es la procesión de la ermita a la Iglesia del 19 y el 21 tenemos la procesión por el pueblo de los Santos y el cambio de insignias con el cambio de hermanos mayores, que es un acto muy especial, se celebra en la Iglesia y luego hay un 'acto de refresco'. Eso es lo que podemos destacar, todo gira en torno a la figura de los Santos Mártires.

-Me imagino que cada año se renuevan las ilusiones, ¿Cómo están preparando los vecinos esta festividad?

-Los vecinos llevan desde Semana Santa preparando todo, es cuando empiezan a pintar su fachada, a vestir el pueblo y engalanar con sus macetas. Queremos recibir a los que vienen de fuera, son tres días muy festivos. La gente espera durante todo el año, somos un pueblo pequeño.

-Un fin de semana que invita a salir con el buen tiempo, ¿A cuánta gente esperan?

-Esperamos a muchísimos, tenemos una singularidad y es que todos los años son el 19, 20 y 21 de abril. Este año tenemos la suerte de que es fin de semana y eso propicia que muchos puedan venir, pues es tiempo de descanso. Esperamos a muchísimos, doblamos la población.

-Anda, aquí uno que no sabía que se celebraban siempre el 19, 20 y 21 aunque fuese, por ejemplo, lunes, martes y miércoles

-El 21 es según la historia cuando sacrificaron a nuestros Santos y eso lo queremos mantener, es nuestra tradición. Siempre se ha celebrado así.

-¿Qué significa para un abulense sus fiestas?

-Tenemos un sentimiento de pertenencia, es una fiesta muy entrañable. Para los abulenses no es una fiesta más, es alegría y recordar las fiestas de la juventud. Yo he estudiado muchos años fuera de aquí y siempre me buscaba la vida para volver. Es algo muy especial, toca mucho la sensibilidad. Siempre queremos disfrutar al máximo. Nos identifica.

-Hablando de la añoranza por las fiestas de la juventud, ¿Hay miedo a que se pierda con las nuevas generaciones?

-Tenemos garantizado que las nuevas generaciones seguirán. La banda de tambores nos acompaña en la procesión, vamos con ellos, se hace un acto y son sobre todo jóvenes. La tradición y vistosidad se va a mantener con un buen nivel durante muchos años.