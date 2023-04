La Mojonera celebra 39 años de independencia a lomos de una bicicleta

"Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar". Son los icónicos versos del poema Caminante no hay camino de Antonio Machado. Un mensaje único y universal que en La Mojonera aplican todos los años cuando llega abril y centenares de niños y no tan niños, a lomos de sus bicicletas, realizan un paseo por las calles de La Mojonera, su pueblo, para demostrar que se sienten muy orgullosos de ser y de vivir en La Mojonera. Ese es el objetivo del Día de la Bicicleta que desde hace ya más de una década organiza el Ayuntamiento de esta localidad de la comarca del Poniente para celebrar su independencia de Felix que tuvo lugar el 10 de abril de 1984, fecha en la que se aprobó el decreto de segregación de la barriada de La Mojonera, perteneciente al término municipal de Felix.

Por ello, el Día de la Bicicleta es más que un evento deportivo y social, supone transmitir a las nuevas generaciones la idiosincrasia de un pueblo muy joven e inculcarles sus orígenes. No en vano, en 1984 La Mojonera contaba con una población de unos 3.500 habitantes. Una cifra que se ha triplicado ya que en su 39 cumpleaños, ya se acerca a los 10.0000 vecinos, lo que muestra su enorme crecimiento y proyección de un municipio que tiene su origen en la agricultura intensiva y que hoy sigue siendo la principal actividad de los vecinos de La Mojonera.

Como viene siendo habitual padres e hijos desde bien temprano se prepararon para asistir este pasado domingo (el más cercano a la fecha conmemorativa) a esta cita anual cuya salida tuvo lugar en el Recinto Ferial donde se precisó de previa inscripción, recogida de dorsal y camiseta. De esta forma, varios centenares de mojoneros participaron en esta fiesta que discurre por las calles de municipio cada año y cuyas previsiones de participación se cumplieron con creces.

Tras abandonar el recinto ferial la gran caravana de bicicletas de todas las clases que reunía a niños, jóvenes y mayores, recorrieron las principales calles y avenidas del municipio escoltados en todo momento por la Policía Local y miembros de Protección Civil. No faltó a esta cita el alcalde de la localidad, José Miguel Hernández, que también se sumó a la celebración con su bicicleta y que ha destacado "las ganas de mis vecinos de participar en un día tan importante para nosotros como es el de la constitución de La Mojonera como municipio".

Regalos y sorpresas

Tras finalizar el paseo, la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de La Mojonera sorteó una serie de regalos entre todos los dorsales inscritos. Este año se volvió a realizar el sorteo de regalos en el interior del Pabellón Ferial con gran expectación de todos los participantes. Una vez que todos los integrantes de la multitudinaria caravana llegaron al interior, comenzó el sorteo de regalos consistentes en prendas de ropa deportiva, balones y equipamiento deportivo en general. Pero los premios más esperados por los participantes en este acto fueron, como en anteriores ediciones, varias bicicletas que alegraron a los agraciados.