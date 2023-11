Presupuestos de Diputación: PSOE los tilda de "irreales" y con un histórico lastre de ejecución

"Irreales" y "condenados a no llegar realmente a los vecinos de nuestra provincia". Así ha calificado el portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Almería, Juan Manuel Ruiz del Real, los presupuestos para el 2024 que en la tarde de ayer miércoles presentó su presidente Javier Aureliano García.

El dirigente socialista lamenta tras conocer la hoja de ruta para el año que viene de la institución provincial que "no servirá" para mejorar la vida de los vecinos y vecinas de todos los pueblos de la provincia porque "no contiene mecanismos de garantía para una correcta redistribución de los recursos con los que consta el ente provincial" y vuelve a incidir en una de las críticas que cada año hacen a los presupuestos: su ejecución. Del Real ha lamentado "incapacidad" del PP para gestionar el dinero público dado que a falta de un mes para acabar el año "tan sólo han ejecutado 46 de los 126 millones de euros" del presupuesto del ejercicio 2023. "Si está el dinero, tiene que llegar a todos los rincones de la provincia, y no podemos tolerar otra cosa", ha sostenido.

Histórico de ejecución

Haciendo un histórico, el portavoz socialista ha recordado que en el año 2020, el PP presupuestó para inversiones en los pueblos era de 90 millones pero ejecutó menos de 34. En 2021, fueron otros 90 los presupuestados y 36 los millones ejecutados; una cifra que llegó en 2022 hasta los 54 millones ejecutados, pero ese año el dinero presupuestado era mucho más: 124 millones de euros. Este año, ha recordado, se han ejecutado sólo 46 de los 126 millones que anunció el presidente de la Diputación.

A la luz de las cifras, para el portavoz socialista queda patente “la incapacidad actual del PP de materializar inversiones en nuestra provincia” y, además, cuando llegan “hay que resaltar el destino arbitrario de muchas de ellas”.

247 millones

Un total de 247 millones de euros. Esa es la cantidad a la que asciende el presupuesto de la Diputación Provincial de Almería para el año 2024. "Son los más sociales de la historia de esta institución por segunda legislatura consecutiva, con casi 70 millones de euros destinados a familias vulnerables y al bienestar social en los 103 pueblos", explicaba ayer el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García.

Pero si por algo destacan estas cuentas, por encima de las tradicionales inversiones millonarias en mantenimiento de la red viaria provincial, las ayudas a los municipios más pequeños o un novedoso Plan de Pabellones Deportivos que durante esta legislatura contará con más de 2,5 millones de euros para mejorar estas infraestructuras es porque son los presupuestos que, por fin, blindarán la provincia de Almería contra el fuego. Así lo ha anunciado García a pregunta de este periódico al señalar que el retén de los bomberos en la comarca de Los Vélez será una realidad este año. "Estamos a la espera de que el Ayuntamiento de Vélez-Rubio nos ceda el local donde se ubicará el retén y procederemos a hacer lo propio con el Consorcio de Bomberos de Levante". García ha explicado, como ya adelantara este periódico hace unos meses, que ya se han realizado estudios de isocronas y que con la ubicación en Vélez-Rubio "ya tendríamos cubierta toda la provincia con servicio de bomberos en 20-25 minutos".

Cuentas que vertebren

El PSOE defiende que la provincia necesita un presupuesto que "vertebre el territorio" y que "más allá de servir como instrumento político del Partido Popular, sea un presupuesto que genere riqueza y mejore la vida de los vecinos y vecinas de nuestra provincia". En una provincia que pierde población en más de la mitad de sus municipios, el Grupo Socialista vuelve a echar en falta un plan contra la despoblación dotado económicamente, así como un plan supramunicipal para el interior de la provincia; algo que "llevamos pidiendo años al equipo de Javier Aureliano García". "No es suficiente con hacer actuaciones aisladas en determinados municipios que, en muchos casos, se hace más con fines políticos que realmente pensando en una lucha objetiva contra la despoblación".

Otro caballo de batalla del PSOE es que se mejore la ejecución de los planes provinciales cuatrienales del área de Fomento para que sea “más ágil y dinámico” dado el “gran retraso” existente en el perteneciente al período 2019-2023. “A un mes de su hipotética finalización se están aún aprobando el inicio de contrataciones de obras que, con suerte, empezarán en el segundo semestre de 2024” por lo que el retraso es tal que “debería estar ya trabajándose en el plan hasta 2027”.

Ruiz del Real también ha propuesto al equipo de Gobierno del PP que se alivie el gasto de los ayuntamientos en el pago de los servicios sociales comunitarios o de asistencias técnicas. Los consistorios, ha dicho, “se encuentran ya bastante asfixiados y el esfuerzo en el mantenimiento de estos servicios tiene que recaer sobre la Diputación y no facturarles a los ayuntamientos por estos servicios que son la razón de ser de la propia institución provincial”. Al hilo de esto, el PSOE considera que las cuentas elaboradas por el PP son “frías” siendo un presupuesto “poco social, humano, y poco realista con la sociedad almeriense, con los problemas de los vecinos y vecinas y sus necesidades".