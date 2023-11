Presupuestos de Diputación de 2024: el año del retén en Los Vélez y el bar en Benitagla

Un total de 277 millones de euros. Esa es la cantidad a la que asciende el presupuesto de la Diputación Provincial de Almería para el año 2024. "Son los más sociales de la historia de esta institución por segunda legislatura consecutiva, con casi 70 millones de euros destinados a familias vulnerables y al bienestar social en los 103 pueblos", ha explicado el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García durante la presentación esta tarde de las cuentas para el año que viene.

Pero si por algo destacan estas cuentas, por encima de las tradicionales inversiones millonarias en mantenimiento de la red viaria provincial, las ayudas a los municipios más pequeños o un novedoso Plan de Pabellones Deportivos que durante esta legislatura contará con más de 2,5 millones de euros para mejorar estas infraestructuras es porque son los presupuestos que, por fin, blindarán la provincia de Almería contra el fuego. Así lo ha anunciado García a pregunta de este periódico al señalar que el retén de los bomberos en la comarca de Los Vélez será una realidad este año. "Estamos a la espera de que el Ayuntamiento de Vélez-Rubio nos ceda el local donde se ubicará el retén y procederemos a hacer lo propio con el Consorcio de Bomberos de Levante". García ha explicado, como ya adelantara este periódico hace unos meses, que ya se han realizado estudios de isocronas y que con la ubicación en Vélez-Rubio "ya tendríamos cubierta toda la provincia con servicio de bomberos en 20-25 minutos".

También serán el presupuesto contra la despoblación con medidas concretas como la apertura de una bar en el municipio más pequeño de Almería, Benitagla que cuenta con 53 vecinos. "El Ayuntamiento ha puesto a disposición de Diputación un local en el que hemos invertido para remodelarlo para que abra sus puertas y este municipio cuente con una infraestructura que une. De primeras va a ser deficitario y sabemos que no puede abrir todos los días pero nuestro objetivo es que abra toda la semana y sea rentable con el tiempo", ha explicado el presidente.

No en vano, García ha insistido en que este no será el único bar-tienda que abra en la provincia y que el objetivo es "que se abran otros en todos aquellos municipios que no cuentan con este servicio.El bar es el alma, el corazón y epicentro social de nuestros pueblos, donde se unen generaciones para luchar contra la soledad".

El presupuesto también contempla nuevas inversiones para la recuperación y conservación del patrimonio histórico. El Cortijo del Fraile contará el próximo año con más de 650.000 euros para nuevas actuaciones. La otra joya de este capítulo, el primer Museo del Realismo Español del país, MUREC, dispondrá de 2,5 millones de euros más para este nuevo espacio cultural que abrirá sus puertas en el primer trimestre de 2024.

“También se aumentará la asistencia económica a ayuntamientos y entidades, con más actividades deportivas, se recuperarán espacios naturales de enorme interés turístico como Castala o la parte almeriense de Sierra Nevada y La Alpujarra”, ha añadido el presidente.

La promoción del destino ‘Costa de Almería’ vuelve a convertirse en un capítulo esencial, consolidando mercados que han sido nuevos destinos para nuestra provincia, como el francés o el alemán. Del mismo modo, continuarán las rutas del Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Irlanda o los países del Este.

En este sentido, el presidente ha recalcado los buenos resultados de un FICAL 2023 histórico que ha contado con una gran promoción turística a través de numerosos Press y Fam Trips de conocidos personajes a lo largo del año. Sin duda, el cine seguirá siendo un eje que vertebre cultura y turismo dentro de los presupuestos de la Diputación Provincial.

Por segunda legislatura seguida, la Diputación llevará a cabo la más alta inversión en materia social en la provincia en toda su historia. El presupuesto del área de mayor volumen de la institución dispone del 28% del total del ejercicio 2024. En este aspecto, el presidente ha remarcado que “desde Bienestar Social atendemos a las familias más vulnerables y seguimos reforzando todos los servicios que se prestan desde esta área para garantizar la calidad de vida de miles de almerienses”.

Como novedad, el presidente ha subrayado el Plan de Asistencia Económica de Centros Sociales y de Mayores, que contará con 2,5 millones de euros de inversión, así como el incremento de la ayuda a domicilio y de actuaciones en igualdad, área que cuida servicios tan valorados como el Centro de Atención Inmediata a víctimas de violencia de género.

Escuela de Música de Vícar y primera tienda Sabores Almería

En Cultura se aumentarán las actividades de carácter singular y las recreaciones históricas de los municipios más pequeños que ponen de relieve la identidad y el orgullo almeriense. Una de las inversiones más destacadas se llevará a cabo con la creación de la Escuela de Música de Vícar que tendrá un 75% de participación de Diputación y un 25% del ayuntamiento.

Desde el municipio más pequeño de la provincia, hasta Parma o Miami, llegarán los productos de la marca gourmet ‘Sabores Almería’. 2024 será el año de la gran revolución de la marca con la asistencia a más ferias internacionales, nacionales, así como misiones comerciales que potenciarán la labor del empresario almeriense y la marca.

Una de las grandes novedades, que cumple con las premisas del presidente en su discurso de investidura, consiste en la apertura del primer espacio físico para la promoción de ‘Sabores Almería’, así como acciones de formación para los empresarios de cara a la externalización de sus productos. “Estas acciones fomentan la creación de riqueza y empleo en la provincia y nos permitirán intensificar el grado de identificación de los consumidores con los productos almerienses”, ha expuesto García.

El agua, una prioridad

El presidente ha señalado que todas estas acciones tienen un fin común: asumir el reto demográfico como uno de los principales desafíos del equipo de Gobierno de Diputación. “Una de mis grandes promesas es que iniciamos la legislatura del agua y lo hacemos dentro de este ejercicio con importantes inversiones en redes de abastecimiento y eliminación de fugas. El agua es fuente de vida y Almería debe seguir siendo un referente mundial en su conservación y aprovechamiento”, ha afirmado el presidente.

Como novedad, el presidente ha anunciado que premiará a aquellos municipios que destinen sus planes provinciales a la mejora y modernización de infraestructuras hídricas. De este modo, García ha expresado que “es un aliciente para aquellos pueblos que velan por la conservación de nuestra fuente de vida, antes que por una obra no prioritaria”.