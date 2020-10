El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha decidido este martes que Turre sea uno de los 14 municipios andaluces en los que se va a realizar una batida masiva de test de COVID-19 debido a la alta incidencia que presenta el coronavirus.

Esta decisión ha sido aplaudida por el alcalde de la localidad, Martín Morales (Turre Para la Gente / IU). El regidor considera que "esto puede dar tranquilidad al pueblo y sirve para hacer una radiografía fiel de los casos de coronavirus que hay".

Salud realizará 300 test de antígenos, por lo que se analizará a un 8,5% del total de la población de Turre. "Es un estudio de un porcentaje muy alto y un recurso importante para conocer el estado de la situación; además supone una inversión, por lo que es de agradecer a la Delegación de Salud", añade Morales.

Asimismo, el alcalde turrero anima a todos los vecinos que reciban la citación por SMS para hacerse la prueba que acudan "con la máxima puntualidad" a la vez que pide a quienes no estén citados que no se presenten a realizárselas "para que no se colapse".

Morales pide tranquilidad y asegura que los positivos están controlados

El alcalde de Turre, en declaraciones a Diario de Almería, pide tranquilidad a sus vecinos pues "solo hay 13 casos activos y están controlados, en cuarentena y asistidos por Protección Civil para llevarles la compra, sacarles la basura y todo lo que necesiten", asegura.

En un bando publicado este martes a primera hora de la tarde, Martín Morales insiste en este mensaje de tranquilidad y pide a los vecinos que "sigan extremando las medidas de seguridad e higiene y las precauciones que recomiendan las autoridades sanitarias".

Para el regidor turrero, "estos test proveerán de información importante para nuestra población. Esta es una medida preventiva que agradecemos a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía". "Uno de los objetivos es la detección de casos asintomáticos que pudieran estar propagando el virus", añade.

Por otro lado, la Junta de Andalucía, a través de su portavoz Elías Bendodo, ha pedido a Turre y los otros ayuntamientos en cuyos municipios se van a hacer test masivos que "se apliquen medidas de contención para evitar que aumento del ritmo de contagios". En este sentido, Morales asegura que "si hace falta tomar más medidas, se tomarán. Sin lugar a dudas. Nos guiamos por lo que nos digan los especialistas, en este caso de la Delegación de Salud", apostilla.