'Si no quieres ser la comidilla, mejor recoge su caquilla', nuevo eslogan en Los Gallardos

Ir caminando por la calle y encontrarse un "regalo" en la acera no resulta nada agradable. El incivismo de algunos propietarios de perros es una problemática a la que no es ajena ningún municipio. Por ello, el Ayuntamiento de Los Gallardos ha comenzado una campaña de concienciación muy peculiar.

Como cualquier otro municipio, el Consistorio hace un llamamiento a los vecinos para que recojan los excrementos de sus mascotas. Hasta ahí, lo habitual. Lo curioso en este caso es el eslogan elegido para ello: "Si no quieres ser la comidilla, mejor recoge su caquilla".

Junto al cartel, compartido en el perfil de Facebook del Ayuntamiento, se puede leer el mensaje "Vive, mima y disfruta tu pueblo. Entre todos y con muy poco esfuerzo podemos conseguir que nuestro pueblo luzca bonito y limpio", además del hastag #YoCuidoLosGallardos

No cabe duda de que es una forma de llamar la atención. No se después será efectivo o no. Pero por lo pronto, más de uno se lo pensará antes de dejar sobre la acera "la caquilla", porque en los pueblos pequeños ya se sabe, es muy fácil acabar siendo "la comidilla" de los vecinos. Una campaña simpática, desde luego.