El AMPA de El Ejido se centra en la seguridad y la limpieza para este curso escolar

El Consejo Municipal de AMPAS de El Ejido ha celebrado hoy sesión ordinaria en el Salón de Plenos. El encuentro ha servido para analizar el inicio del curso lectivo 2023/24, abordando asuntos de interés para la comunidad educativa, tales como las actuaciones realizadas en las infraestructuras y la puesta a punto de los centros, los protocolos de limpieza establecidos para los centros de infantil y primaria o el Plan de Cruces Escolares que implementa la Policía Local en pro de la seguridad vial.

Ha presidido el encuentro el concejal de Educación, Javier Rodríguez. Precisamente, en el primer punto del orden del día el edil se ha presentado ante el Consejo, al tratarse de su primera reunión de este ente en calidad de responsable del área. Han participado igualmente el edil de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios, David Fernández; el intendente de la Policía Local, Marco Muñoz; y el responsable de la Policía Nacional para el Plan Director de Centros Públicos, Jesús Ochoa; así como técnicos municipales y representantes de las asociaciones de madres y padres de los centros educativos del municipio.

Javier Rodríguez ha expresado que “mi compromiso con la educación es máxima, yo soy docente y entiendo perfectamente las problemáticas de los centros, de las familias y la comunidad educativa en general y mi objetivo como concejal de Educación es que la calidad educativa de El Ejido sea brillante”. Al tiempo, se ha puesto “a disposición de todas las AMPAS para que nos sigan haciendo llegar los problemas, incidencias o sugerencias que estimen necesarias, y este consejo es la mejor vía para canalizarlas”.

El incivismo a la hora de estacionar los vehículos en lugares prohibidos o no apropiados en las entradas y las salidas de los centros ha sido uno de los principales temas tratados, y de los que más preocupan tanto a las familias como a los representantes municipales y policiales. Javier Rodríguez ha señalado de forma muy gráfica que “prefiero ser conocido como el concejal que sanciona con multas y no como el que ha tenido un atropellamiento de un alumno; el problema de seguridad es importante en muchos centros y no nos lo podemos permitir”. El problema, tal como se ha manifestado por parte de la Policía Local, es especialmente acuciante en Almerimar, donde existen suficientes aparcamientos en las cercanías del CEIP, y sin embargo cada día “se pone en riesgo la seguridad del alumnado y de las familias por comportamientos que acarrean un grave problema de seguridad”. El responsable policial local ha enumerado todos los puntos en los que tanto agentes municipales como voluntarios de Protección Civil trabajan cada día para garantizar la seguridad, en el marco del Plan de Cruces Escolares 2023/24. De igual forma, en coordinación con la Policía Nacional se ha informado de las vigilancias que se realizan en los institutos, durante recreos y salidas, para prevenir posibles reyertas o menudeo de drogas.

El encuentro ha servido igualmente para dar cuenta desde el área de Obras Públicas de todas las actuaciones realizadas con anterioridad al inicio del curso para la puesta a punto de los centros, que han pasado por: limpiezas a fondo; suministro de productos de higiene; mantenimiento de jardines y fuentes; aplicación de tratamientos contra la legionella; desinfección, desinsectación y desratización, que se realiza de forma trimestral y además se realizan actuaciones extras (en lo que va de curso han sido ya 61); podas de arbolado de gran porte; pintura interior en varios centros; abrillantado de zonas comunes; tratamiento de zonas de pinos contra la procesionaria; puesta a punto de calderas en los centros que cuentan con ellas; revisiones contra incendios y de instalaciones eléctricas; así como actuaciones en pistas deportivas.

En otro de los puntos del orden del día se ha informado sobre los protocolos de limpieza puestos en marcha este curso en los centros de infantil y primaria, que son los sujetos a competencia municipal. Pese a que se dio oficialmente por finalizada la crisis sanitaria derivada de la pandemia de covid, se ha informado a las AMPAS de que este curso, al igual que sucediera en el anterior, se siguen haciendo tareas extraordinarias de limpieza y desinfección en horario lectivo, lo cual “requiere de un esfuerzo extra por parte del Ayuntamiento, que realizamos pese a que no es obligatorio, ya que entendemos que es necesario y además nos lo reclaman desde los propios colegios”, ha puntualizado el concejal de Educación.

Al hilo, ha informado de que se realizan 38,5 horas extras diarias, con un coste añadido al ordinario de 118.000 euros. En los 24 centros se realizan 69.000 horas de limpieza durante el curso, con un coste para las arcas municipales de 780.000 euros. Además, se acometen dos limpiezas a fondo, la reseñada antes del inicio del curso y otra en las vacaciones escolares de Navidad.

Además, durante la sesión se ha dado cuenta de las respuestas a las solicitudes que presentaron las AMPAS en la última sesión del Consejo y los representantes de las familias han expresado sus peticiones y sugerencias en el apartado de ruegos y preguntas.

Actuaciones en infraestructuras finalizadas o en ejecución

Pese a que son muchas las actuaciones realizadas por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación en materia de infraestructuras en los últimos años, Javier Rodríguez ha señalado que “nos mantenemos constantemente en contacto con la consejería, estamos muy encima e insistimos para que se sigan cubriendo las muchas necesidades que seguimos teniendo en el municipio”. El edil ha recordado que desde 2019 la Junta ha realizado en total 26 actuaciones, con una inversión de 7.643.640 euros. Además, se encuentran actualmente en ejecución otras siete, en los CEIP Bahía de Almerimar (nueva construcción), La Paz, Santa María del Águila (2) y Jesús de Perceval, y en los IES Murgi y Luz del Mar. Todas estas obras suman un montante de 11.490861 euros.