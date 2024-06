El Ejido pide medidas "urgentes" para Balerma y condena la "falta de respeto" del PSOE

El Pleno del Ayuntamiento de El Ejido ha rechazado la urgencia para debatir la moción que ha presentado "sorprendentemente" el grupo municipal del PSOE para la construcción de un espigón situado en la Rambla del Sentir.

El alcalde ha calificado esta moción como una “total falta de respeto y una tomadura de pelo a todos los balermeros” y ha acusado tanto al PSOE de El Ejido como al subdelegado del Gobierno, José María Martín, de “ponerse de perfil” en este asunto y de “una absoluta y alarmante falta de transparencia ante la negativa de Costas de remitirnos el estudio completo de alternativas”. Y en este sentido, ha lamentado también los retrasos acumulados en el estudio, mientras que el problema se sigue agravando, suponiendo un riesgo serio para el núcleo de población, las explotaciones agrícolas y el Paseo Marítimo”.

Francisco Góngora ha indicado que “nosotros ya hemos pedido en incontables ocasiones esta y otras muchas medidas, y que vengan "a sacar este conejo en la chistera no se lo cree nadie”. Ha recriminado al grupo socialista que “traigan esta moción porque está viendo que la arena desaparece con cada temporal y que este verano los vecinos no van a poder disfrutar de la playa. Es una moción para justificarse ante el patente hartazgo de la población con Costas”. Añade que “no lo han solicitado a Costas porque saben que no lo van a hacer”.

Sacos geotextiles, como medida "blanda"

Durante la sesión plenaria, Góngora ha recordado que “hemos pedido la instalación de sacos geotextiles de contención, una medida blanda, económica y sin impacto, que retendría las aportaciones de arena. Incluso nos hemos ofrecido a sumir el coste de esta actuación, pero solo hemos obtenido trabas e impedimentos por respuesta”.

De igual modo, “también hemos realizado formalmente la petición de eximir la declaración de evaluación ambiental o su sustitución por otro trámite más ágil que no retrase una pronta intervención en la costa balermera. No nos hemos quedado en pedir la construcción de un solo espigón, como de manera sorprendente pide ahora el PSOE, sino hemos pedido una batería de espigones para retener las aportaciones de arena que en ocasiones no llegan a durar ni una semana en la playa”.

Por último, solicita al Subdelegado de Gobierno que defienda los intereses del municipio de El Ejido y que gestione una reunión con el MITECO.