El Ejido reclama medidas en su frente litoral: "Balerma no va a tener playa este verano"

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha vuelto a alertar este jueves sobre la gravísima situación que atraviesa la playa en el municipio, en concreto, en las zonas de Balerma y Guardias Viejas.

El primer edil ejidense ha insistido, junto a los concejales María José Martín y David Fernández; la presidenta de la Junta Local de Balerma, Yasmina Ferrón; y la jefa de área de Obras Públicas, María Jesús Maldonado, en que la Dirección General de Costas “debe adoptar una medida a corto plazo en Balerma que ayude a estabilizar la playa y a retener la arena con sacos de geotextil de contención mientras se ejecuta una solución definitiva que frene la erosión del litoral. Se trata de un sistema sin impacto ambiental y que se puede instalar y desmontar en pocos días, que consiste en un método de confinamiento de arenas de forma tubular. El llenado del geotextil se hace mediante bombeo de agua con arena por una válvula que forma parte del geotextil mientas que el agua sale del mismo.

“Desde el Ayuntamiento estamos dispuestos a asumir el coste de esta actuación transitoria de estabilización, una medida ‘blanda’ y económica que retendría las futuras aportaciones de arena, pero pedimos a Costas que declare la obra de emergencia para agilizar la acción y no nos lastre con trámites administrativos medioambientales interminables”. Y es que en los últimos 5 años se ha producido un retroceso de la línea de costa de más de 25 metros.

El alcalde ha denunciado que “la situación en Balerma se va a ir deteriorando de forma galopante, suponiendo un riesgo serio para el núcleo de población, las explotaciones agrícolas y el Paseo Marítimo, hasta el punto de que no se puede sostener en el tiempo 3 o 4 años más, sólo con la medida de aportación de arena, porque a todas luces es insuficiente, ya que no es garantía ni para unas pocas semanas”. Además, “las actividades que se ejercen en la playa como son las concesiones de verano tipo chiringuitos y kioscos tienen gran dificultad para ejercer debido a que con cada temporal las instalaciones peligran generándose escalones o pérdida de arena que imposibilita su uso”.

Igualmente, “cuando se producen los temporales desaparece por completo la playa dando lugar a la imposibilidad de montar medios de acceso para los usuarios, pasarelas, módulos de playa o de socorrismo”.“Nos preocupa la falta de transparencia ya que Costas no nos ha facilitado las alternativas del 'Estudio del Litoral de Balerma desde la Rambla de Balanegra y hasta el Espigón de la Peña del Moro' y tenemos serias dudas de que la acción escogida que consiste en la aportación de arena, la construcción de un muro de escollera en la zona de Las Cuevecillas y la construcción de un espigón perpendicular a la línea de costa junto a la Rambla del Loco. En segundo lugar, nos preocupa que el proyecto siga acumulando retrasos. En tercer lugar, nos preocupa que la alternativa escogida no se haya elegido en base a prejuicios ideológicos contra los espigones y no sea la idónea desde el punto de vista técnico”.

Actuaciones insuficientes para paliar la erosión

Y es que las únicas actuaciones que se han limitado a hacer desde el Ministerio han consistido en aportaciones de arena de forma anual para la temporada de verano, en cantidades que rondan los 13.500 m3, que no han servido para paliar la erosión ya que a consecuencia de los temporales la arena desaparece en cuestión de días y de horas.

El alcalde ha subrayado que “fuera de El Ejido no preocupa lo suficiente esta situación por lo que reclamamos más implicación a Costas, más voluntad y más decisión política del Gobierno de España”.

Por todo ello, “vamos a seguir solicitando reuniones, como llevamos haciendo en los últimos años, con la Dirección General de Costas en Madrid y vamos a continuar presentando iniciativas en el Parlamento de Andalucía, en el Congreso y en el Senado exigiendo celeridad en los plazos, medidas transitorias y la ejecución de una solución definitiva, ya que el frente costero de la playa del núcleo de Balerma está afectado en su totalidad con consecuencias como un déficit sedimentario grave, pérdida de playa seca, deterioro en la línea litoral de forma rápida y evidente con cada temporal y peligro para la población y su medio de vida”.

Por otro lado, el alcalde ha recalcado que “desde Costas no asumen el error de que no supieron prever en su día las consecuencias que han tenido los espigones de Balanegra para nuestra costa que han afectado y alteran de forma gravísima la dinámica de nuestro litoral”.

“No concebimos El Ejido sin su playa, por lo que es necesario considerar como ‘regresión grave’ el retroceso que está sufriendo la playa de Balerma con la finalidad de declarar las obras de urgencia y de esta forma acortar los plazos para la ejecución de la solución definitiva”.

Góngora ha advertido que “la realidad es que este verano Balerma no va a tener playa y la población se va a echar a la calle a reclamar una solución que, entendemos, es similar a la de Balanegra, una batería de espigones a lo largo de la costa y aportación de arena”.

Al hilo, la Mesa de Trabajo por la Playa de Balerma ha convocado para este domingo, 14 de abril, una manifestación a las 12.30 horas para reivindicar la situación de “desesperación a la que está expuesta la población”.