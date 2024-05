El Ejido se planta ante Costas y pide "medidas urgentes" para estabilizar la playa de Balerma

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de El Ejido ha exigido una vez más a Costas medidas urgentes que ayuden a estabilizar la Playa de Balerma y a frenar la erosión del litoral.

La ‘Mesa de Trabajo para la estabilización de la Playa de Balerma’ ha convocado una manifestación ante la sede de la Dirección Provincial de Costas en Almería.

Góngora ha explicado que “es la consecuencia de la preocupación, de los continuos retrasos y de la inacción por parte de Costas para dar una solución a la Playa de Balerma”.

“Hay un proceso de regresión que no está siendo atendido por Costas, por lo que nosotros estamos insistiendo en primer lugar, en tener a nuestra disposición el ‘Estudio de Alternativas’, en un ejercicio de transparencia que parece lógico que se deba de hacer, para conocer todas las opciones viables; en segundo lugar, que no se sigan acumulando retrasos; y en tercer lugar, que ante las aportaciones de arena a través de unas obras de emergencia que se van a hacer en pocos días, se pueda estabilizar esa arena con sacos de geotextiles porque el comportamiento del oleaje hace que la aportación no aguante más allá de un temporal de poniente, que son bastante habituales”.

Francisco Góngora ha vuelto a alertar de que “este verano Balerma no va a tener playa, cuando se producen temporales desaparece por completo el litoral y la situación de regresión es cada vez más grave, lo que supone un serio peligro tanto para la población como para las explotaciones agrícolas, hasta el punto de que no se sostiene en el tiempo 3 o 4 años más”. Y es que en los últimos 5 años se ha producido un retroceso de la línea de costa de más de 25 metros.

El alcalde ha insistido en que “creemos que la solución escogida por Costas, que pasa por la aportación de arena, la construcción de un muro de escollera en la zona de Las Cuevecillas y la construcción de un espigón perpendicular a la línea de costa junto a la Rambla del Loco, no es la más idónea desde el punto de vista técnico”.

Espigones: la solución definitiva

“Nosotros reclamamos una medida a corto plazo que ayude a estabilizar la playa y a retener la arena con sacos de geotextil de contención mientras se ejecuta una solución definitiva que pasaría por una batería de espigones, similar a la Balanegra, y aportación de arena”. También “pedimos a Costas que declare la obra de emergencia para agilizar la acción y no nos lastre con trámites administrativos medioambientales interminables”.

De manera que exige “más implicación, más voluntad y decisión política del Gobierno de España”. Y es que las únicas actuaciones que se han limitado a hacer desde el Ministerio han consistido en aportaciones de arena de forma anual para la temporada de verano, en cantidades que rondan los 13.500 metros cúbicos, que no han servido para paliar la erosión ya que a consecuencia de los temporales la arena desaparece en cuestión de días y de horas.

En esta línea, el alcalde ha insistido en que “Costas necesita sentarse de nuevo con el Ayuntamiento y con la ‘Mesa de Trabajo para la estabilización de la Playa de Balerma’ para abordar soluciones que sean provisionales y efectivas y dar pasos para que la solución definitiva llegue cuanto antes porque la situación es más que preocupante”.