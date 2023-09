El PP El Ejido porque deja una nueva factura de 172.000 euros y el PSOE lo critrica

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de El Ejido, José Miguel Alarcón, ha criticado hoy la “mala gestión” que está realizando el equipo de Gobierno municipal del PP y que ha tenido una nueva muestra hoy, con la aprobación por parte del Pleno de “una nueva factura para el bolsillo de los ejidenses”, por valor de más de 172.000 euros.

El origen de esta factura se remonta al año 2015, cuando el equipo de Gobierno se negó a prorrogar el contrato existente con la UTE Hermanos Lirola ACC para la recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza urbana y limpieza de playas. Pese a la extinción del contrato, el proceso para la nueva licitación del servicio se demoró durante 31 meses, un hecho que sirvió a la antigua concesionaria para reclamar el aumento de la cantidad percibida en concepto de liquidación, dado que durante todo este tiempo se vio obligada a seguir prestando el servicio por imperativo legal.

“A los vecinos de El Ejido les va a costar 172.000 euros la mala gestión realizada por el equipo de gobierno en la liquidación otorgada a la empresa Hermanos Lirola por la extinción del contrato firmado en el año 2000 y vencido en noviembre de 2015, ya que la renovación se demoró cerca de tres años pero el Ayuntamiento se negó a prorrogar el contrato durante este tiempo”, ha señalado José Miguel Alarcón.

El portavoz socialista y secretario general del PSOE de El Ejido ha lamentado que el equipo de gobierno local no haya estado “a la altura”, ya que “sabiendo que el nuevo contrato tardaría en salir adelante, no se explica por qué no prorrogó el contrato anterior”. “Desde el PSOE le pedimos al alcalde que ponga más interés en estos temas, ya que terminan repercutiendo en las arcas del Ayuntamiento, que es dinero de todos los ejidenses”, ha concluido.