Balerma se une para pedir una solución a la regresión de su playa

Numerosos vecinos del núcleo costero de Balerma se reunieron esta mañana en una concentración de protesta para pedir soluciones definitivas a la regresión de la playa balermera, un problema que viene de muy lejos y que preocupa mucho, pues casi cada vez que se origina un temporal o fuerte oleaje se generan destrozos en el paseo marítimo, especialmente en los puntos comprendidos entre la emblemática Torre y La Lonja. Así sucedió la pasada semana. A la concentración, promovida por la plataforma vecinal por la Defensa de Balerma, acudió el alcalde, Francisco Góngora, y varios concejales, así como el portavoz municipal del PSOE, José Miguel Alarcón, y los miembros de la Junta Local de Balerma. Por parte del partido socialista también estuvieron presentes distintos cargos como Sonia Ferrer, Juan Jiménez; Juan Carlos Pérez Navas y Noemí Cruz.

Los continuos aportes de arena para que este tramo urbano de playa no se pliegue al implacable avance del mar se demuestran como insuficientes y una mera medida paliativa año tras año. Es por ello que Góngora solicitó públicamente que se construyan “pequeños espigones a lo largo de los 8 kilómetros de costa que van desde el límite con Balanegra hasta la Piedra del Moro (Guardias Viejas)”.

El último informe realizado meses atrás por Costas no contemplaba esta opción, y únicamente preveía seguir realizando aportes de arena. “Ya no podemos seguir dependiendo de aportaciones de arena porque a día de hoy ya no garantizan la estabilidad de la playa y porque los daños ya son mucho mayores en toda la franja costera. Además, necesitamos la playa durante todo el año y no solo en temporada estival”, indicó el alcalde ante los vecinos. Góngora, Alarcón y el resto de representantes vecinales mantuvieron una reunión tras la concentración, en la que acordaron solicitar una nueva reunión con Costas a la que acudirán miembros de la plataforma vecinal.

A juicio del alcalde, la situación se ha agravado en los últimos años tras la construcción del espigón de Balanegra, lo que ha propiciado que haya “empeorado en ese tramo de playa y que, además, haya ampliado el problema a la zona de Las Cuevecillas y la zona de Malibú”. Góngora contempla como una opción “viable” que “se recorte el espigón de la Piedra del Moro y que pasado un tiempo pueda permitir el trasvase natural hacia Guardias Viejas y favorecer así la regeneración de esta playa”.

El regidor recordó que desde el equipo de gobierno que preside “siempre hemos exigido una solución estructural y definitiva para proteger la playa”.

El socialista José Miguel Alarcón coincidió en que “quizás es hora de probar con la construcción de varios espigones cortos”, aunque aclaró que “lo urgente es abordar una obra de emergencia para el paseo y Las Cuevecillas, pero después hay que actuar de forma integral para dar solución a la regresión de la costa”. Al hilo, la diputada nacional del PSOE de Almería, Sonia Ferrer, ofreció su apoyo para “aportar lo que esté en nuestras manos”, recordando que “no es un problema nuevo, esta situación viene produciéndose desde hace tiempo y lo que ha respondido siempre el anterior Gobierno es que se estaba estudiando una solución”. La diputada mostró su compromiso para servir de impulso y conseguir la “solución técnica y definitiva” mejor para Balerma y Guardias Viejas.