Rojas (Vox): “Queremos hacer un proyecto municipalista fuerte en El Ejido”

El coordinador provincial de Vox Almería, Juan Francisco Rojas, valora como muy positiva la incorporación de Juan José Bonilla como máximo responsable del partido en El Ejido, donde Vox consiguió más votos que ningún otra formación en las pasadas Elecciones Autonómicas.

–¿Por qué han elegido a Juan José Bonilla para representar al partido en El Ejido?–Es un profesional muy competente en su labor como abogado. También tiene su labor como agricultor y es un hombre que se ha hecho con la agricultura en El Ejido. Reúne las condiciones para ser el coordinador y hacer un buen equipo. Me consta que es muy trabajador, muy dado a su trabajo a destajo, y que se implica en aquello en lo que él cree. Tras tener varias conversaciones con él hemos determinado que lleve la coordinación.

–¿Será el candidato?–El nombramiento del coordinador no va ligado a ser candidato. Candidatos no hay ninguno ahora mismo. Se cuenta con un nuevo coordinador para reforzar la estructura en El Ejido, igual que se está haciendo en otras localidades. Estamos esperando instrucciones del Comité Ejecutivo Nacional para saber la forma en la que se van a seleccionar los candidatos de cara a las municipales, aún no sabemos cómo será el proceso. Una vez que lo sepamos se designará o elegirá de la forma pertinente a esos candidatos.

–¿Por qué cambian de persona?–El Ejido está creciendo exponencialmente en cuanto a afiliados, cuando se eligió al otro coordinador éramos poco menos que 20 y hemos buscado reforzarlo, pero el anterior coordinador sigue a su disposición para darle forma al proyecto. Ya estamos más de 150 afiliados y queremos seguir creciendo.

–El Ejido es la plaza fuerte de Vox en Almería...–Por los resultados de las autonómicas, por la responsabilidad que teníamos y tenemos queremos hacer un proyecto municipalista fuerte en El Ejido, estamos en ello, queremos hacer un grupo muy fuerte. Estamos seleccionando las mejores personas en El Ejido y en otras localidades, para generar un proyecto y que eso se plasme en las Elecciones Municipales.

–¿Con qué aspiraciones llegarán a las municipales?–De toda la provincia, El Ejido va a ser el punto donde tendremos las mayores aspiraciones. Tenemos un equipo con mucha gente suficientemente competente para encabezar y formar una candidatura.

–¿Estarán presentes en toda la provincia?–No vamos a llegar a todos los municipios, pero sí queremos reforzar los equipos con los que contamos. No vamos a presentar listas solo por presentar listas, estamos haciendo equipos donde hay gente dispuesta a hacer proyecto y consolidarlo. El Poniente es donde ahora mismo tenemos mas posibilidades de presentar mas candidaturas.