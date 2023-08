La famosa tiktoker Erola Jones visita Vera y su vídeo ya es viral

Si te mueves por Instagram y TikTok seguro que has visto el último vídeo de Erola Jones, que hace unos días visitó Vera. Esta joven se hizo muy famosa en redes sociales hace unos meses con vídeos en los que gastaba bromas con cámara oculta a chicos, sobre todo en las bibliotecas y otros lugares de estudio, donde se acerca a ellos para intentar ligar con frases muy divertidas.

Durante su visita a Vera, Erola Jones grabó un vídeo en la piscina del Hotel Valle del Este Golf & Resort y en menos de un día ya se ha hecho viral, tanto en Instagram (más de 600.000 reproducciones) como en TikTok (unas 165.000 visualizaciones).

La joven se acerca al socorrista de la piscina y le pregunta si sabe dónde se tiene que apuntar para ser también socorrista. "¿Para sacarte el curso en Vera? En la Policía Municipal y en la Cruz Roja también", le responde él, ignorando que está siendo grabado. Y entonces, ella le suelta: "¿Podemos ir practicando el boca a boca ya?", provocando una risa nerviosa del muchacho.

El socorrista permanece sentado en su silla mientras que Erola Jones se despide de él diciéndole: "Me voy a ahogar ahora vuelvo". Por último le pregunta si él la salvaría, a lo que el joven le responde: "Te tengo que salvar por huevos, por que si no me echan", y se ríen. El vídeo tiene más de 35.000 "likes" en Instagram y 14.000 en TikTok.

Una humorista con muchos seguidores

Erola Jones ha ganado mucha popularidad en los últimos meses. Actualmente tiene 2,3 millones de seguidores en TikTok y 1 millón en Instagram y sus vídeos de humor suman millones de visualizaciones.

Entre sus contenidos más virales están los vídeos grabados en bibliotecas de universidades y otros en Mercadona, casi siempre con la misma estructura: se acerca a un chico, le pregunta algo y luego le sorprende con una frase ingeniosa en la que intenta ligar con él.

Según ha sabido Diario de Almería, la joven tiktoker visitó Vera la pasada semana junto a otro creador de contenido, Didac Ribot (1,2 millones de seguidores en TikTok).