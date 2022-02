Detenidos por colarse en la Geoda de Pulpí en Nochevieja y subirlo a redes sociales

La Guardia Civil de Almería ha detenido a dos personas acusadas de allanamiento y daños al monumento natural de la Geoda de Pulpí, tras una investigación de más de un mes enmarcada en el ámbito del Plan para defensa del Patrimonio Histórico y Natural que con el objetivo de su protección desarrolla de forma permanente la Guardia Civil en la provincia de Almería.

Según consta en la denuncia presentada por el Ayuntamiento de Pulpí, la noche del día 31 de diciembre, varios autores desconocidos accedieron a la Geoda Gigante de Pulpí forzando un acceso y logrando descender hasta la galería donde se encuentra el monumento natural, tras descender mediante técnicas de progresión vertical un pozo minero de unos 20 metros.

Los agentes de la Guardia Civil realizaron una minuciosa inspección ocular en la propia geoda con el asesoramiento de un catedrático experto de la Universidad de Almería en La Geoda, lo que permitió la obtención de indicios y pruebas determinantes para el éxito de las actuaciones.

Durante esa inspección comprobaron que los profanadores vestían botas y casco, algo muy dañino para los valiosos cristales de yeso que forman la geoda. De hecho, el personal especializado en su mantenimiento y protección realiza sus labores siempre sin calzado ni casco para proteger los cristales.

Al acceder a la geoda con este material inadecuado, y dadas las características de los cristales de yeso (catalogados de dureza 2), se causó un daño irreparable y de incalculable valor a la misma, si bien no se precisa cuál. En las fotos facilitadas por la Benemérita se aprecian manchas oscuras en los cristales de yeso.

Desde el Ayuntamiento de Pulpí han explicado a Diario de Almería que hay daños pero que no afectan a la estructura de la Geoda, es decir, que no ha sufrido destrozos de gran consideración. No obstante, este lunes darán más información mediante un comunicado conjunto con la Universidad de Almería, que es la entidad encargada de monitorizar la Geoda Gigante.

Suben las fotos a las redes sociales

Tras varias semanas de investigación, los agentes lograron identificaciones positivas de las dos personas que habían forzado la entrada y accedieron al interior de La Geoda, comprobando además a través de la monitorización y filtrado en redes sociales que habían hecho publicaciones relacionadas con los hechos.

Finalmente, tras ser localizadas estas dos personas, los agentes procedieron a su detención por allanamiento de persona jurídica y daños en el patrimonio natural protegido. Las diligencias, junto a los detenidos, se han puesto a disposición del Decanato de los Juzgados de Huércal Overa (Almería)

La importancia de este monumento natural, único en el mundo y su alto grado de protección por sus características geológicas y ecoculturales, hace que esté incluido en el R.E.N.P.A. (Registro de Red de Espacios Naturales de Andalucía).