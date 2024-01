Serón critica el "ninguneo" de la Junta al subastar el hotel de Las Menas "sin aviso"

El alcalde de Serón (Almería), Manuel Martínez Domene (PSOE), ha criticado este jueves el "ninguneo" de la Junta de Andalucía y su "deslealtad institucional" al haberse enterado a través de los medios de comunicación y "sin contacto" anterior de la intención del Gobierno andaluz de subastar el hotel de Las Menas de Serón por unos 1,5 millones de euros.

"Desde la Junta no ha contactado con nosotros", ha aseverado el regidor, quien en declaraciones a Europa Press ha reclamado un mayor "compromiso" y "colaboración" entre las instituciones, que "en este caso no se ha producido" puesto que, según ha defendido, no se ha comunicado "bajo ningún concepto" que la villa iba a ser subastada.

Asimismo, se ha mostrado contrario a esta venta al entender que desde la Junta se está "despatrimonializando" al municipio al ceder la propiedad de este histórico inmueble ligado a patrimonio industrial minero de la zona mientras que, por otro lado, se destinan recursos para arreglar otros edificios y monumentos, entre los que ha citado el Castillo de Vélez-Blanco.

"Esto tiene más de dos siglos de historia, con una importante riqueza minera, y por tanto forma parte de nuestro patrimonio histórico y de nuestro patrimonio industrial", ha dicho Martínez Domene, quien ha abogado por preservar y gestionar "de forma directa o indirecta" dicho establecimiento, pero siempre manteniendo la titularidad pública.

En este sentido, ha avanzado que va a contactar con la delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, para abordar esta cuestión pese a mostrarse consciente del avanzado estado de las decisiones adoptadas por el Gobierno andaluz para proceder a su venta.

"Los ayuntamientos somos una pata más de la administración y no se nos puede ningunear como se nos ningunea", ha añadido a la hora de afear el modo en el que se ha procedido a adoptar la decisión sin que, por parte del Consistorio, exista posibilidad de concurrir a la subasta que planea la Administración autonómica.

El alcalde ha recordado además que desde el Ayuntamiento se ha solicitado también, "desde hace más de un año", la cesión de ciertas instalaciones del poblado minero para abrir un centro de interpretación con el que impulsar el turismo en la zona, donde ya el Consistorio gestiona un camping bajo cesión de 50 años. Asimismo, ha expresado el interés municipal por contar en la zona con un restaurante y un aparta-hotel. "Hasta la fecha no he tenido respuesta", ha incidido al respecto.

La red de villas turísticas de Andalucía está compuesta por diez villas --nueve villas y un hotel-- distribuidas por las ocho provincias andaluzas, de las que cinco de ellas se encuentran en funcionamiento y las otras cinco cerradas, algunas desde hace 18 años.

El Consejo de Gobierno acordó en septiembre que la Junta de Andalucía recuperaría el uso de las instalaciones cerradas para ponerlas en valor, aunque la decisión no incluía a las villas en funcionamiento y, por tanto, "no tenía ningún efecto en la actividad ni en el empleo de las cinco que sí se encuentran en funcionamiento".