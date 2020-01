Almudena Serrano deja Cs y pasa a los no ascritos tras ser suspendida de militancia

Almudena Serrano, portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Gobierno de Huércal de Almería y actual concejal de las áreas de Educación, Juventud e Igualdad en el Ayuntamiento huercaleño, ha decidido registrar su marcha del partido al que representa y pasar al grupo de los no adscritos, después de haber sido suspendida de militancia en las filas naranjas.

Serrano fue suspendida de forma cautelar el pasado viernes por su partido, después de que a comienzos de este año la edil se integrara en el equipo de Gobierno de Huércal de Almería formado por el Partido Popular con el apoyo de un concejal de Vox. Desde la formación naranja se explica que la portavoz cometió una "falta de disciplina", lo que llevó al partido a iniciar el expediente sancionador contra su representante en este Ayuntamiento.

La concejal reconocía este martes a 'Diario de Almería' que recibió el viernes "un expediente disciplinario donde la medida cautelar que ellos consideraban oportuna era suspenderme de militancia", ante lo cual "he tomado la decisión de registrar el paso al grupo de los no adscritos".

Serrano explica que "me han obligado a llevar a cabo este paso porque yo pensaba que, dado que ha pasado casi un mes de la decisión tomada, en desacuerdo con ellos, de entrar en el equipo de Gobierno de Huércal de Almería, pensaba que las medidas que se iban a tomar en ese expediente no iban a ser tan drásticas, pero ellos han tomado ese camino y yo he tomado la decisión porque no hay ninguna flexibilidad en sus decisiones".

La edil añadía que aunque Cs le ha dado "un periodo de tiempo para justificar mi desacuerdo y evidentemente voy a mandar un escrito porque estoy en desacuerdo con las medidas que se han tomado, tampoco tengo que justificar más nada que no sea mi trabajo" porque "por lo que estamos viendo, ellos no están por la labor para readmitirme en la militancia".

Los hechos se remontan a inicios de año, cuando Almudena Serrano (Cs) se integró en el equipo de Gobierno que lidera Ismael Torres (PP) y en el que también hay representación de Vox. La suma de Serrano propiciaba que Huércal de Almería se convirtiera en el primer municipio de España en el que los tres partidos gobernaban en coalición con representación de concejales de todos ellos.

Almudena Serrano "Que tengamos que estar condicionados por unas siglas para poder llevar a cabo los proyectos me parece descabellado"

"La noche anterior a ese acuerdo el partido me avisó de que no estaba autorizada, todo condicionado a que Vox estaba en el Gobierno", reconoce Serrano, quien, en su escrito para justificar el por qué se había "saltado la disciplina" argumentaba que "ante la posibilidad de estar en el equipo de Gobierno, que ya tuvimos la posibilidad en la investidura pero no se pudo llevar a cabo, creía y creo que lo mejor para el municipio es que Ciudadanos demostrara la capacidad de gestión que tiene y se está viendo que desde que entramos en el Gobierno, el pueblo está contento con las actividades y proyectos que se están desarrollando".

"Todo el trabajo que estamos llevando a cabo está hecho para beneficiar y cumplir con las necesidades que tienen nuestros vecinos, un compromiso de trabajo y representar a mis vecinos y a mi pueblo", proseguía Almudena Serrano, a quien le parece "descabellado que tengamos que estar condicionados a unas siglas para no poder llevarlo a cabo".

La edil, que podrá continuar desarrollando su labor como concejal de Educación, Juventud e Igualdad "desde el grupo de los no adscritos", sí apuntó que "a nivel personal me entristece mucho por todo el recorrido que hemos llevado". Almudena Serrano ha estado afiliada a Ciudadanos desde 2014 y ha sido la cabeza de lista por la formación naranja en las dos últimas elecciones municipales. La Junta Directiva de Cs en Huércal de Almería dimitió también en bloque en desacuerdo por la decisión de su portavoz de engrosar el equipo de Gobierno.

Desde Ciudadanos se apuntaba este martes a 'Diario de Almería' que "se ha abierto un expediente disciplinario de suspensión de militancia, no de expulsión porque hay un periodo de alegación" que la edil ha rechazado.

La formación naranja explica que una vez se pasó la propuesta para entrar en el Gobierno de Huércal de Almería, formado por PP y Vox, "el partido lo rechazó y ella desdijo al partido", incurriendo así en una "falta de disciplina" ante la cual "por mucho que la trayectoria de la concejal hubiera sido bastante buena, los estatutos dicen que ante una falta de disciplina hay que abrir un expediente".