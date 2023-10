Estas son las casas más terroríficas de Huércal de Almería

Por una vez, y sin que sirva de precedente, tener la casa llena de telarañas tiene premio, y suculento. El Ayuntamiento de Huércal de Almería ha compartido en sus perfiles de redes sociales algunas de las viviendas que más han destacado dentro del concurso organizado para encontrar la vivienda más terrorífica del municipio. Ha habido grandes contendientes y al jurado le ha costado escoger la mejor.

Una iniciativa que, además de suponer un gran entretenimiento en familia, aporta un dinero que nunca viene mal ahora que la cesta de la compra se ha convertido en un particular ‘Halloween’. Ha ganado la vivienda de la C/ Buenavista, 65, que ofrece un menú compuesto por una gran lona pintada de lo que podría ser sangre con el concepto ‘Halloween’ ocupando toda una pared, diversos personajes de las películas de terror, velas y una alarma antiokupas. Una tenebrosa composición que se lleva doscientos euros de vale que se puede canjear en el comercio local.

El recurso de la alarma antiokupas es común en la mayoría de las casas decoradas. No lo presenta, eso sí, la vivienda de la C/ J. P. Sartre, 11, que ha apostado por los gorros de bruja y los fantasmas como protagonista de una decoración con una luz prácticamente apagada y compuesta solo por algunos candelabros, lo que ha ayudado al objetivo de ahorrar en la factura de la electricidad. Consigue 150 euros. Cien euros se lleva la vivienda sita en C/ Jacinto Benavente, 69, que presenta un homenaje a los ataudes y las calaveras.