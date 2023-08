José Torregrosa: "Somos gente cercana y esperamos en Chirivel a todos con los brazos abiertos"

A José Torregrosa, alcalde de Chirivel, se le nota estos días más animado que de costumbre. Su ferviente pasión por su pueblo le lleva a vivir con intensidad los preparativos de los festejos en honor al patrón de la localidad, San Isidoro, que dieron comienzo anoche con el tradicional pregón a cargo de Jesús Martínez Torrente.

–Estos días son especiales para Chirivel con unos festejos que se alargan durante cinco días.

–Así es. Las fiestas de verano en honor a nuestro patrón San Isidoro son muy especiales. Chirivel tiene algo especial que hace que las fiestas, para mí, sean las mejores de la comarca por el entorno, por los vecinos y por la gente que viene de fuera. Al final las fiestas las hace la gente y si no acompañan y no transmiten alegría, por muchas cosas que organicemos desde el Ayuntamiento no se consigue nada.

–Llegan además en un momento de tranquilidad climática al haber acabado ya una ola de calor.

–Era algo que me preocupaba pero finalmente vamos a poder disfrutar de días muy buenos. El calor ya ha pasado y el tiempo va a acompañar para celebrar estos festejos. Estamos en la sierra y hace buena temperatura para disfrutar de todas las actividades tanto las del día como las de la noche.

–Presentan un programa muy variado durante estos cinco días para contentar a todos los vecinos.

–Tenemos claro que hay que trabajar por un programa festivo que aglutine todos los intereses de los vecinos sin importar la edad. Es un programa muy completo que además es la prolongación de un mes de agosto cargado de actividades ya que empezamos con las fiestas de El Contador y continuamos con una nueva edición de Pasearte 2023 con multitud de talleres y actuaciones. Tampoco han faltado las actividades deportivas y ahora nos centramos de lleno en las fiestas.

"El documental del Rosario de la Aurora será un documento audiovisual para las nuevas generaciones"

–¿Qué le gusta de sus fiestas?

–Todos los años trabajamos en mejorar el programa festivo. Todas las noches hay actuaciones. El año pasado la orquesta Las Chicas de la Farándula consiguió sacar a bailar a todos los vecinos y este repetimos con ellos el viernes. También me gusta mucho el ambiente que se vive por ejemplo en la plaza Julio Alfredo Egea donde se celebrarán estos días monólogos, habrá magia, copla... Además, también seguimos promocionando el VasplaChiri Fest con la actuación de grupos locales y regionales de rock y también con Djs. Un evento que se celebra en la carpa joven y que cada vez cuenta con más seguidores.

–Otro evento que también congrega a muchos vecinos y visitantes es el Rosario de la Aurora.

–Sin duda. Esta semana hemos llevado a cabo la presentación del vídeo donde se recogen los testimonios y relatos de gente del pueblo desde hace décadas. Es un proyecto que mi compañera la edil Paqui Zamora quería que se hiciera para que se convierta en un documento audiovisual para toda la vida y las nuevas generaciones y estamos muy satisfechos con el resultado. Esta tradición congrega cada vez a más gente y me ha llamado la atención que estos días han venido personas de Galicia, País Vasco y Cataluña para disfrutarlo. Eso es porque lo estaremos haciendo bien (risas).

–Llama la atención que este año la procesión de San Isidoro tiene lugar el sábado y no el domi. ngo. ¿A qué se debe este cambio en el programa?

–Efectivamente, este año hemos modificado la misa y la procesión para que sea el sábado y no el domingo. Creemos que va a haber más gente y se puede lucir más el patrón. El domingo queda ya menos gente en el pueblo porque muchos visitantes se marchan y de esta manera estará más arropado.

"La procesión será el sábado en vez de el domingo para que el patrón esté más arropado"

–Lo que si repite todos los días es la feria del mediodía.

–La gente que tiene los chiringuitos en el Paseo va a demostrar lo bien que se come en Chirivel con los tradicionales platos de migas, las papas a lo pobre... Se vive un gran ambiente y la comida acompaña.

–¿Qué mensaje le gustaría transmitir a sus vecinos y visitantes para estos días de fiesta?

–Que vengan a disfrutar de nuestras fiestas. Este año va a ser muy bueno, se nota en el ambiente, hay mas gente en el pueblo y cuanta más gente venga, mejor porque habrá más ambiente. Para mí como alcalde es una satisfacción que muchos nos elijan para disfrutar de las vacaciones. Somos gente cercana, cariñosa y humilde y esperamos a todos con los brazos abiertos. No les vamos a defraudar.