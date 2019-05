“Los mayores vivimos la romería con intensidad”

Francisco López ’ Paco’ es el fundador y presidente de la Asociación Cultural Ferroviaria Virgen de Fátima de Doña María (ACUFE). Maquinista jubilado, también es uno de los guardianes de la memoria histórica y el pasado ferroviario de esta pedanía, situada en las estribaciones de la sierra de Los Filabres, al que se homenajea cada segundo fin de semana de mayo desde 2004 cuando se refundó la romería original, cuya existencia data de 1958.

–¿Cuál es la situación patrimonial del apeadero de Doña María-Ocaña?

–En mayo de 2018, el departamento de Tráfico Sur de ADIF comenzó a últimas un plan para instalar módulos prefabricados en los que instalar el gabinete de circulación que se sacará de estos históricos edificios con el objetivo de desafectar esta estación, y las de Benahadux y Abla, de uso ferroviario.Y un mes después, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) hizo público su decisión de ofrecer la cesión de uso de las estaciones de tren de Doña María, Benahadux y Abla a estos tres consistorios con la intención que les procuraran su rehabilitación, puesta en valor y un uso social o cultural. El tiempo ha pasado y la situación no ha cambiado. La propiedad de esta estación sigue siendo de Renfe-ADIF, servicio estatal dependiente del Ministerio de Fomento. El compromiso de ceder esta estación al Ayuntamiento de Las Tres Villas no se ha cumplido. De hecho, el gabinete de circulación está en uso y no le han sacado como dijeron que iban a hacer

–¿Y cuál es el estado de conservación de esta Estación?

–El mantenimiento es inexistente y el problema es que su ausencia abone el terreno para la práctica de actos de vandalismo. Esta estación se quedó sin personal en 1993, con la puesta en marcha del Control de Tráfico Centralizado, que la condenó a su jubilación y a su situación actual.

–El Ayuntamiento de Las Tres Villas y su Asociación reivindican su puesta en valor.

–El Ayuntamiento y también desde ACUFE se entiende que esta estación es el lugar idóneo para la creación de un futuro museo del ferrocarril y el escenario adecuado para la realización de exposiciones de nuestra Asociación. La romería no es la única actividad de nuestra programación anual que incluye salidas de senderismo, las Cruces de Mayo, talleres de bolillos y manualidades, y la organización de comidas típicas. En estos momentos, la Asociación cuente con 115 socios, de todas las edades.

–¿Cuál es el sentimiento que le produce esta romería?

–La vivimos con intensidad. Cuando sale la Virgen de Fátima del interior de la Iglesia y cuando pasa el tren son dos momentos de mucha emoción y nostalgia para muchos de nosotros, sobremanera para los de más edad. A la romería acuden vecinos del pueblo, pero también acuden desde Barcelona, Jérez, Alicante y otras ciudades, personas que han trabajado o han tenido relación con el mundo del tren. Este año, de hecho, va a venir una señora desde Guadix,

–¿Alguna experiencia curiosa en estos 15 años de romería?

–En 2015, la Virgen se quedó a escasos metros del andén y el convoy procedente de Granada ya había pasado, por lo que no se produjo el saludo de los romeros al pasaje del tren y a su maquinista, como es costumbre.. Ha sido la primera vez que pasa. Aquel año, nos retrasamos un poco porque había gente de avanzada edad y no fuímos tan rápido como otros años. El tren reduce su velocidad y ha llegado a detenerse como en la edición del año pasado.

–No estamos hablando de una estación cualquiera.

–Esta estación está catalogada como Poblado ferroviario. Entre los años 58 a 64-65, se puede hablar de la época dorada. La barriada llegó a tener escuela y una cantina, y se levantaron muchas casas, humildes de gente trabajadora. Fue inaugurada la escuela y su pupitres y mesas fueron pagados, de hecho, por Renfe. Los trabajadores de la estación le mandaron un escrito al director de la compañía y éste aceptó su petición. Había mucho trabajo y trabajos de carga y descarga, el carboncillo, o encender la escoria, entre otros muchos.

– Incluso, ha albergado rodajes de películas y anuncios .

–En 1967, esta Estación fue escenario del rodaje de algunas secuencias de películas como “Un tren a Durango”, “Los Límites del control” o “Yo soy la revolución”. También se llegaron a disputar partidos de fútbol entre los jóvenes del lugar y se han grabado muchos spot publicitarios y no hace muchos años desde el último.