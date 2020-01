Miguel Guijarro: "José Mateo no me ha dicho nada. Si el día 31, me voy en mi familia harán una fiesta"

El alcalde de Gérgal, Miguel Guijarro, se ha mostrado sorprendido por la moción de censura que el PSOE ha presentado junto a su actual teniente alcalde, José Mateo, de Ciudadanos y que acabará con su mandato, si prospera, este próximo 31 de enero.

El primer edil señala a Diario de Almería que "firmamos en junio del año pasado un acuerdo para gobernar dos años yo y los dos siguientes, él. Yo en junio de 2021 le iba a ceder la Alcaldía" y que en caso de haber alguna irregularidad o actuación impropia en el seno de gobierno (conformado por los tres ediles del PP y los dos de Cs) "se crearía una comisión para solucionarla". Algo que no ha sucedido y que ha dejado en fuera de juego a Guijarro que señala que los argumentos que José Mateo esgrime para romper este pacto pasan por "la mala gestión municipal que impiden la llegada de inversiones y que perjudica a los intereses de los vecinos", afirma.

Unos argumentos que en cualquier caso, Guijarro no ha escuchado de boca que Mateo "que no me ha dicho nada ni se ha puesto en contacto conmigo", lamenta. De hecho, Guijarro desvela que tienen un grupo de Whatsapp con los cinco miembros del equipo de gobierno para comunicar todas las gestiones que se realizan y en el mismo no se ha comunicado nada.

Además, para el regidor "no es lógico que diga que existe mala gestión cuando al ser teniente alcalde tenía competencias en el gobierno y responsabilidad en la gestión por lo que que para lo bueno o para lo malo, ambos somos responsables".

Guijarro lamenta esta decisión porque "el pueblo ahora contaba con mayor sintonía con Diputación y la Junta donde gobiernan PP y Cs" y con esta decisión "se entrega el gobierno al PSOE". Un giro político, que en cualquier caso, "entiendo porque forma parte de la vida política y son gajes del oficio".

Si el día 31 prospera la moción de censura, tras los 10 días hábiles necesarios para que se vote,"mi familia va a ser lo primero. Llevo 9 años sin coger un día de vacaciones y dando de lado a mi familia. Así que si pierdo la Alcaldía estoy seguro que en mi familia me harán una fiesta para celebrarlo", añade.