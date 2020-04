58 municipios dan esquinazo, de momento, al coronavirus

La Junta de Andalucía publicó ayer a mediodía las cifras de infectados y fallecidos por coronavirus en la provincia de Almería por municipios. Unos datos que todo el Grupo Joly y Diario de Almería en particular publicaron ya este pasado domingo de madrugada y que ya en la mañana de ayer causaron un gran revuelo por el desconocimiento de muchos de esos casos para los alcaldes y vecinos de los municipios afectados.

De la información remitida por la Junta de Andalucía, paso previo y necesario para llevar a cabo la desescalada prevista por el presidente Juanma Moreno por provincias, comarcas y municipios, se extrae de los 103 localidades y la Entidad Local Autónoma (ELA) de Fuente Victoria son 45 las que cuentan con infectados y/o fallecidos.

Un total de 58 y la ELA se salvan de momento y respiran tranquilos porque siguen dando esquinazo a la pandemia. Ambos escenarios se pueden verificar en las tablas adjuntas a esta información y que dejan a las claras la baja incidencia que la pandemia está provocando en la provincia y que han llevado Moreno a señalar a Almería junto con Huelva como primeros territorios en iniciar la vuelta a la normalidad.

Cifras que, aunque esconden un drama social, también tienen un halo de esperanza al ser significativamente más bajos que la media andaluza y que animan al optimismo.

El municipio más afectado es Almería capital con 179 infectados y 8 fallecidos. Le sigue Roquetas de Mar con 116 pero supera a Almería y se posiciona como la primera localidad con más defunciones con un total de once.

En esta lista, le sigue el municipio de El Ejido que cuenta con 44 infectados y 4 fallecidos y llama poderosamente la atención la pequeña localidad de Íllar donde con tan solo 400 habitantes hay 26 infectados y un fallecido ostentando el mayor ratio de infectados por habitante de toda la provincia. Una cifra que tiene explicación al ubicarse allí la residencia de mayores Valleluz en la que se detectaron hace algunas semanas varios casos de coronavirus.

En este sentido, el regidor capitalino, Ramón Fernández-Pacheco, ha apuntado a Diario de Almería que “afortunadamente, Almería es una de las provincias donde menos incidencia está teniendo el coronavirus y la Capital es, en proporción a su población, la que menos afectados tiene de todas ls capitales de provincia andaluzas, lo que también es una excelente noticia. Por ello, los almerienses tenemos que felicitarnos por el ejemplo q estamos dando, pero, al mismo tiempo, no debemos caer en triunfalismos y tenemos q continuar siendo rigurosos en el cumplimiento de las medidas preventivas para seguir reduciendo el número de contagios”.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, apunta en relación a los datos provincializados que “hay que interpretarlos con mucha cautela porque no disponemos de una foto real del impacto del COVID-19 al no estar en funcionamiento los tests masivos de detección del coronavirus. Desde que se decretó el Estado de Alarma, El Ejido y toda la provincia de Almería han contado con uno de los índices de actividad económica más elevados, por eso ha sido fundamental el ejercicio de trabajo y responsabilidad conjunto que hemos ejercido todos durante este tiempo”.

También ha valorado estas cifras la regidora de Huércal-Overa, Francisca Fernández. Su localidad es la quinta de la lista en número de infectados con 15 junto con Vícar y hay registrados dos defunciones.

Por eso ha querido “trasladar un mensaje de tranquilidad a los vecinos, ya que el Plan de Seguridad se está desarrollando de manera efectiva gracias al trabajo de los cuerpos de seguridad y a la actitud responsable de la mayoría de los vecinos, a los que tengo que volver a pedir que continúen con esa misma actitud en lo sucesivo a medida que desde el Gobierno se establezcan nuevas directrices para las siguientes fases de la desescala prevista. También se están aplicando rigurosamente las medidas de prevención y desinfección contempladas en el Plan de Emergencia Municipal desde que se decretó el estado de alarma, teniendo siempre presente que tenemos en nuestro municipio el Hospital de referencia comarcal”.

La regidora también señala que “aunque hemos mantenido contacto permanente con las autoridades sanitarias para ofrecer nuestra colaboración en todo momento y poder ir programando eficazmente tanto las medidas generales de prevención de contagios, como los recursos de apoyo y las actuaciones para atender a las personas en situación de aislamiento sanitario, ha sido frustrante no poder tener acceso hasta este momento a la información relativa al número de afectados en nuestro municipio. Esta información se la hemos solicitado verbalmente y por escrito a los responsables de la Consejería de Salud desde el inicio de la crisis, siempre respetando la Ley de Protección de Datos. Conocer el alcance de la situación es fundamental para planificar con eficacia el trabajo de coordinación del Plan Local de Emergencia, tarea que es de mi responsabilidad en esta grave crisis sanitaria”.

“Finalmente quisiera manifestar mi pesar por nuestros dos vecinos fallecidos y trasladar mis condolencias a sus familias. Del mismo modo envío un mensaje de ánimo a nuestros vecinos afectados y a sus familias, esperando su pronta recuperación, y a nuestros sanitarios, que están en primera línea con compromiso máximo y en condiciones muy difíciles”, añade.

Por su parte, el primer edil de Huércal de Almería, Ismael Torres, ha mostrado su satisfección “por la baja incidencia del virus en el municipio” donde se han registrado 8 infectados y un fallecimiento. “Eso habla bien de los vecinos, su capacidad de sacrificio y la responsabilidad que han manifestado al quedarse en sus casas para luchar contra el virus. Yo, como alcalde, estaba un poco molesto por la falta de información, no sabíamos si había o no casos en nuestro municipio y el número de personas infectadas, por lo que agradecemos en este caso al Diario de Almería la información que nos ha dado. Tenemos una incidencia muy baja con respecto a municipios de la misma población y solo me queda agradecer el esfuerzo de los ciudadanos y pedirles que en estos días en los que se está abriendo la mano para salir a la calle tengan muchísima responsabilidad para que lo que hemos sufrido en estos días atrás no se pierda en dos días”, concluye.

Otros regidores no han valorado tan positivamente la primicia de Diario de Almería en la noche del domingo. Es el caso de los regidores de Tabernas y Carboneras, José Díaz y José Luis Amérigo, respectivamente.

El primero lamenta en redes sociales que “no nos informa la Junta de Andalucía a los ayuntamientos por ‘protección de datos’ y nos enteramos por el periódico de los casos confirmados de covid-19”.

Amérigo, también en su perfil en Facebook, ha tildado de “reprochable” la actitud de la Junta y anuncia que presentará “una queja” ante la administración porque “no es de recibo que nos negaran la información por la protección de datos y ahora seamos los ayuntamientos los últimos en enterarnos y, además, por los medios”.

También ha mostrado su malestar la regidor de Níjar, Esperanza Pérez, después de que se hayan contabilizado siete positivos en la localidad a pesar de que “hasta ahora al Consistorio solo se le había remitido información sobre dos pacientes con síntomas desde la declaración del estado de alarma”.

Una vez cotejada la información publicada con los servicios municipales que actúan en este sentido, la alcaldesa ha recalcado que la Junta les llegó a informar únicamente “de dos casos”. “Hoy (por ayer) tenemos cinco casos más de los conocidos en el consistorio, casi el triple de los supuestos con los que hemos estado trabajando”, ha lamentado la regidora, en cuya localidad también se ha registrado un fallecimiento.