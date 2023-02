"Agentes externos prefieren que los chabolistas de sigan en los poblados de Níjar”

“ No vamos a obligar a nadie. El que lo pida va a tener una alterativa y una oportunidad que no tienen en el asentamiento. El siguiente desalojo se producirá cuando tengamos soluciones habitacionales” adelantó.

“Hay que erradicar los asentamientos porque la situación no es sostenible y no es un lugar donde deben estar”. Y añadió: “El problemas es más complejo de lo que algunos quieren relatar. Muchos trabajadores de este asentamiento tienen papeles y quién se los ha proporcionado”.

La alcaldesa cifró en 11 el número que emigrantes registrados en francés, árabe y castellano a principios de enero para acogerse a las soluciones habitacionales” y aludió a “ agentes externos que prefieren que no se solucione este problema y han dado su versión de los hechos con mentiras y han engañado y confundido a estos moradores hablando de una vivienda para cada uno y eso no puede ser. No sé cuál es su interés en todo esto”, subrayó.

Segunda expulsión del Pleno del portavoz de Vox en tres meses

Esperanza Pérez Felices realizó estas declaraciones en el Pleno que celebró en la mañana de ayer. Los 18 corporativos presentes- faltaron tres entre PP, Vox y Adelante Níjar, despacharon los cuatro puntos del orden del día en algo más de media hora, por unanimidad en tres de las votaciones.



La sesión, plácida, cambió de rumbo y tono en el capítulo de ruegos y preguntas. El portavoz de Vox, José Jerez, recriminó a la alcaldesa que no hubiera participado con el resto de partidos políticos locales las medidas que el consistorio ha tomado “pero la Junta de Portavoces les da miedo”.



“No he dado explicaciones porque nadie me ha preguntado” indicó la alcaldesa quien aprovechó su turno de palabra para repasar todos los movimientos desde que el 16 de septiembre iniciaron este expediente. Este tramo no contó con la presencía del concejal de Vox, Juan Montoya Moreno, que abandonó el Pleno de forma voluntario y no volvió.



“El PP no hizo nada en esta materia en los ocho años que gobernó este Ayuntamiento. Los de antes miraron para otro lado y los actuales no han estado y lo único que han hecho es criticarme. Nos dicen que hemos mirado para otro lado y que no hemos dado la cara. Será mala o menos buena, pero esta solución la he dado y trabajado yo y va a ser un ejemplo. Las cosas son mejorables. Al que hace algo se le puede criticar, pero y ¿al que no hace nada?”



La intervención de la dirigente socialista, secretaria general a nivel local y número 2 en la Ejecutiva Provincial, continuó: “Tengo un proyecto claro con la ayuda de la UAL para el siguiente desalojo y voy a seguir por este camino. Vosotros- por PP y Vox- no lo sé”.



Pérez Felices recordó que será la candidata del PSOE a la reelección en las Municipales del 28 de mayo y expulsó a José Jerez tras tres advertencias, segunda tras las 17 de octubre de 2022. Los cinco ediles del PP hicieron causa común y se marcharon antes de que finalizara la sesión.