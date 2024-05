El Pacma reclama soluciones contra las acampadas ilegales en Cala de San Pedro, en Níjar

“Un parque natural no es un cartel para atraer el turismo, es un espacio con unos valores importantísimos que deben de preservarse, sostiene. Tanto el Ayuntamiento de Níjar, como el Seprona, la Junta de Andalucía y la Junta Rectora del Parque Natural, deben ponerse a trabajar para poner fin a este problema que está colapsando medioambientalmente la cala” concluye el coordinador provincial en Almería del Partido Animalista. Eduardo Milla.

En 2023 se tramitaron 190 expedientes por usos indebidos

La Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de Almería, tramitó 125 expedientes por estacionamiento de vehículos en zonas no permitidas, 38 por acampadas y 19 más por el incumplimiento de autorizaciones para excursiones marítimas en embarcaciones o rutas en kayak que precisan de permiso del Gobierno andaluz, en 2023. Los agentes de Medio Ambiente de la Delegación Territorial de Sostenibilidad firmaron 266 actas de infracción por conductas no permitidas en el Parque Natural e interpusieron 62 multas por estacionamiento de vehículos habilitados como viviendas en zonas no permitidas entre el ocaso y salida del Sol.