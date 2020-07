Este es el proyecto del hotel de Los Genoveses

Es la comidilla en este inicio de un verano atípico y diferente al resto. El hotel de Los Genoveses, que al parecer se ubicará en pleno Parque Natural de Cabo de Gata, tiene en mente construir una piscina, 30 habitaciones con terraza en cada una de ellas y un total de 70 aparcamientos.

El presupuesto de esta construcción, que se realizará frente al paraje virgen de la citada playa de Los Genoveses, sería de algo más de dos millones de euros y estaría realizado por la empresa 'Torres y González Díaz SL', de acuerdo a la autorización ambiental unificada a la que ha tenido acceso el periódico Público. Esta obra implicaría una "intervención integral" en el cortijo Las Chiqueras de la Hacienda Romera, una finca de 1,2 millones de metros cuadrados en su totalidad. Las obras afectarían a una superficie de 26.695 metros cuadrados.

Este citado cortijo estuvo vinculado a la elaboración de esparto, a la explotación ceramista y a la ganadería. "La nave principal fue rehabilitada hace unos años compartiendo en la actualidad el uso de eco-museo, que recupera e interpreta toda la maquinaria del antiguo taller, centro de actividades de naturaleza y sala de eventos y celebraciones". Las demás construcciones, dispersas, son hoy utilizadas como establos, corrales y viviendas al servicio de la actividad de la finca, según recoge la autorización de la Junta de Andalucía.

En la actualidad, el conjunto del cortijo está constituido por ocho edificaciones con distinto estado de conservación y usos variados. Estas construcciones, que ocupan en total 2.376 metros cuadrados, son una fábrica, un corral, un almacén, cuatro viviendas y un garaje.

Respuesta de la Administración Regional

El viceconsejero de Turismo y Regeneración de la Junta de Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete Flores, ha indicado esta mañana al respecto que "es un tema que viene de atrás. De los nueve informes, ocho ya se hicieron en el Gobierno anterior de la Junta y fueron favorables y el único informe que a nosotros nos ha tocado gestionar ha sido el informe donde se ha exigido todavía más seguridad a la hora de darle luz verde. Recuerdo que no es un complejo hotelero y actualmente nosotros no tenemos ninguna información de que ahí se vaya a realizar ningún hotel ni complejo. En principio se hará una rehabilitación de un cortijo que existe, que está y que los dueños tienen opción de rehabilitarlo".

"Yo creo que es crear un conflicto donde, en estos momentos, no existe y más cuando no es competencia nuestra. Entiendo que el Partido Socialista tenga que hacer oposición". En estos momentos, recordó el viceconsejero, los dueños "quieren rehabilitar el cortijo de uso privado pero a nosotros aún no nos ha llegado que ello vaya a ser un hotel o complejo".