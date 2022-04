Otro cambio en el Ayuntamiento de Roquetas: dimite la única edil de Equo-Tú Decides

El Ayuntamiento de Roquetas acoge este viernes 22 de abril una sesión extraordinaria del Pleno Municipal en la que se han registrado hasta dos cambios significativos en el seno de la corporación municipal. Por un lado, se ha certificado la marcha del grupo municipal de Cs del que hasta el momento era su portavoz, Pepe Montoya, quien tras romper con el partido naranja se ha pasado al grupo de ediles no adscritos. Por otro, se ha ratificado igualmente la renuncia de la que era única concejala de Equo-Tú Decides, Antonia Jesús Fernández Pérez, quien ha presentado su dimisión y abandona así el Ayuntamiento.

La sesión ha sido algo tensa cuando se ha llegado al punto de la toma de conocimiento sobre el paso de Montoya al grupo de no adscritos y su marcha de Cs. El concejal estaba respondiendo a una intervención de su excompañera en Cs, y también edil no adscrita, Lourdes García Garzón, pero ha sido cortado por Gabriel Amat, por estar aludiendo a "cuestiones personales".

Cs, que se queda solo con un concejal de los tres con los que se presentó a los últimos comicios, pidió a Montoya que entregara su acta de concejal para no convertirse en "otro tránsfuga". Garzón ha sido dura con Montoya, recordándele que la ha tildado de "tránsfuga" en numerosas ocasiones, y ahora es él quien abandona el partido por el que se presentó. Además, en relación a la intención manifestada por Montoya de presentarse en solitario a las próximas elecciones, ha puesto en duda su preparación asegurando que "no ha sido capaz de coordinar un grupo municipal con tres personas".

Ruptura de coalición de izquierdas

En cuanto a la marcha de la concejala Antonia Jesús Fernández, que fue elegida por primera vez en 2015, y posteriormente renovó su acta en las elecciones de 2019, significa romper además la coalición con la que se presentó a las elecciones junto al grupo IU, que ha solicitado en el mismo Pleno el cambio de denominación del grupo, solicitud a la que se ha sumado la propia Fernández Pérez, reseñando que "si ya no hay representantes de Equo-Tú Decides, no queremos que se nos vincule a esas siglas". En este punto, el portavoz del Partido Popular, José Juan Rodríguez, ha señalado que se reservan el derecho de recurrir esta petición, ya que con la nueva denominación del grupo que se pretende "no se presentaron a las elecciones, lo que puede significar una anomalía".

El secretario municipal, Guillermo Lago, ha reseñado la persona que, por orden de la lista con la que concurrieron a las elecciones en dicha coalición, tiene derecho ahora a tomar posesión del acta de concejal que queda libre, aunque también puede renunciar y que se corra turno. Se trata de Ascensión Marcos.

La ya exconcejala ha intervenido en la sesión y ha asegurado que se marcha a "retomar la vida política fuera de las instituciones". Así, volverá a "ejercer cuidados de forma profesional", retomando su empleo. Antonia Fernández dice marcharse "muy tranquila por haber cumplido con la labor que me fue encomendada", aunque algo frustrada porque, según señaló durante el Pleno "he tenido buenas y malas experiencias con los concejales, aunque estas me han servido para crecer personalmente". A los ediles, no obstante, les agradeció haber trabajado juntos durante los últimos años.

Finalizó reseñando que se marcha con tristeza porque "no nos cuidamos los unos a los otros", ni cree que haya conseguido que "se cuiden las cosas por las que yo lucho, que se cuide a los personas, que se cuide el aire, el agua..."

El alcalde, Gabriel Amat, la despidió con palabras de agradecimiento: "En nombe del Ayuntamiento, gracias por tu trabajo en beneficio de todos los roqueteros".