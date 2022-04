El edil de Roquetas Pepe Montoya abandona Cs y liderará un proyecto propio

Pepe Montoya, quien hasta ahora ocupaba el puesto de concejal y portavoz de Ciudadanos Roquetas de Mar en el ayuntamiento roquetero, ha anunciado su baja del partido liberal en la mañana de este lunes y presentado oficialmente su paso al grupo de no adscritos en el consistorio.

Esta decisión está motivada por lo que considera el fracaso de la meta de Ciudadanos con su llegada a la política, así como las intenciones del partido de presentarse junto al PP en las próximas elecciones andaluzas. “Llegamos a la política para diferenciarnos del PSOE y del PP y presentar un proyecto alternativo, no para acabar siendo iguales que el Partido Popular”, ha declarado Montoya.

“Desde hoy empiezo a trabajar para ganar las próximas elecciones municipales y lo haré desde mi nueva situación de concejal no adscrito, y con la vista puesta de presentar la nueva formación política con la que me presentaré para ser alcalde de Roquetas”, ha asegurado Pepe Montoya tras manifestar que en la dirección actual de Ciudadanos se está pensando más en mantener los cargos que en la militancia.

Montoya pone como ejemplos "la imposición en su día de la número 2 en la lista electoral de Roquetas sin el apoyo de la militancia, que acabó abandonando la formación", la realización de un "comité provincial a medida y a gusto del diputado provincial, Rafa Burgos y la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, para garantizarse el control del partido en Almería", o "la intromisión de la dirección nacional en los nombramientos de los cargos orgánicos". Para Montoya han sido estas actitudes las que le han llevado a tomar la decisión y pensar que “es el momento oportuno para presentar un nuevo proyecto de cambio en Roquetas, sin ataduras ni imposiciones de nadie”.

El ya ex de Ciudadanos se ha mostrado contundente a la hora de referirse a su papel en la política roquetera: “Yo llegué a la política con un único objetivo y no era otro que ser alcalde de Roquetas y llevar a cabo los cambios urgentes que necesita el municipio. Hoy podría estar en el equipo de gobierno, pero me negué categóricamente a pactar con el Partido Popular de Amat y apoyar las mismas políticas de siempre. Actualmente sigo con mi trabajo como profesor y sin cobrar del consistorio, dedicándole el máximo de mi tiempo a Roquetas, y así seguiré en adelante”.

Ciudadanos Roquetas de Mar consiguió tres concejales en las pasadas elecciones municipales de 2019, pero acabaron siendo dos "tras un caso de transfuguismo político por parte de la número 2 de la lista", cree el edil. Desde entonces, Pepe Montoya había encabezado el grupo municipal naranja con una gran actividad. “He trabajado diariamente por el partido sacando adelante propuestas que nos han ido trasladando los vecinos, aun sabiendo que iban a ser rechazadas por el Partido Popular, pero lo que más he sentido es la incomprensión de mi propio partido”, se ha quejado el ex edil de Ciudadanos.

Ante las dudas que puedan surgir sobre el futuro político de Pepe Montoya, éste ha afirmado que “ahora mi intención pasa por seguir trabajando por mi municipio, dedicarme todas las tardes a visitar los distintos barrios, los distintos colectivos del municipio y seguir incidiendo en las necesidades y reclamaciones de los vecinos, como he hecho hasta ahora, denunciarlas ante el equipo de gobierno del PP. Ya es hora de que tengamos un municipio del que sentirnos orgullosos”, ha concluido Montoya.