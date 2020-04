El concejal de Turismo y Playas del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Antonio Francisco Barrionuevo, ha anunciado este jueves 2 de abril que donará la totalidad de su sueldo como responsable municipal de este área en el Ayuntamiento roquetero mientras dure el actual Estado de Alarma, y asimismo donará la mitad de sus emolumentos desde que finalice dicho estado y hasta el 31 de diciembre de 2020. Lo hace, afirma, en solidaridad con los que más sufrirán en lo económico esta crisis, el sector comercial del municipio.

"He comunicado a las distintas asociaciones del sector Turístico y Comercial que dicha donación, que gestionaremos conjuntamente, irá destinada a la inmensa labor que tendremos que hacer para la recuperación y promoción de nuestro tejido social, económico y comercial en Roquetas de Mar. Es un deber ético y moral con la mayoría de los 5.000 negocios (sirva de ejemplo los casi 800 establecimientos entre restaurantes, bares y cafeterías) y sus miles de trabajadores, que se han quedado de la noche a la mañana sin un solo ingreso en el municipio", asegura el edil no adscrito (ex concejal de Vox) en un comunicado hecho público.

Para Barrionuevo, "ante la tragedia social y económica tan devastadora que asola a nuestra nación, no podemos quedarnos esperando a que esto pase sin más, es el momento de poner más que nunca lo mejor de cada uno, esfuerzo, sacrificio, y sobre todo solidaridad".

El edil de Turismo se sincera al mostrar "solidaridad y apoyo en primer lugar con todos los que durante estos días hemos perdido a un ser querido, sin tan siquiera haberles podido hacer un funeral", mientras quel, al hilo, muestra su "agradecimiento a todos los que están literalmente jugándose la vida por cuidarnos, sanitarios: policías, ejército y demás trabajadores de los sectores básicos que gracias a ellos nos sentimos más seguros y cuidados".

Para finalizar, Barrionuevo recalca que "no podemos perder la esperanza, somos un gran pueblo y una gran nación, ganaremos esta batalla juntos".