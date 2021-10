El consejero de Salud, en Almería: "Obras son amores"

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, afronta este lunes una apretada agenda de trabajo en la provincia de Almería, con tres frentes relacionados con las infraestructuras sanitarias de la provincia. Las obras, que, según Aguirre, "son amores" y marcan la diferencia con el gobierno anterior de la administración autonómica.

El máximo representante institucional de la sanidad pública andaluza ha asistido a primera hora a la constitución de la comisión de seguimiento del Hospital de Roquetas y ha ratificado el inminente inicio de las obras para la primera quincena de noviembre. Además, ha inaugurado las nuevas instalaciones de Urgencias en Roquetas de Mar, que llevan varias semanas funcionando, y con posterioridad se ha desplazado al Hospital de Poniente, en El Ejido, donde ha comprobado el avance de las obras de ampliación de esta infraestructura, próximas a su finalización y que permitirán al centro contar con más espacio en Urgencias y UCI, además de otras reorganizaciones realizadas con el objetivo de mejorar la calidad asistencial.

"Cuando yo llegué a la consejería me encontré mucho papel y muchas maquetas, como la del Hospital de Roquetas, pero nada hecho ni ningún soporte económico"

"Gabriel, eres el alcalde con el que sin duda más he hablado desde que soy consejero", inició Jesús Aguirre su intervención durante la inauguración de las nuevas Urgencias de Roquetas de Mar, palabras dirigidas al regidor roquetero, Gabriel Amat, y en relación el futuro hospital, junto al nuevo Materno de la capital, la gran obra de infraestructura sanitaria que afronta el ejecutivo andaluz en esta legislatura, aunque no la única, ya que Aguirre también se ha referido a las mejoras en Torrecárdenas y por supuesto a la "importante inversión" realizada en el Hospital de Poniente.

"Cuando yo llegué a la consejería me encontré mucho papel y muchas maquetas, como la del Hospital de Roquetas, pero nada hecho ni ningún soporte económico", ha aseverado Aguirre. "La voluntad de un político se manifiesta en los Presupuestos Generales, cuando hay voluntad de hacer algo se plasma en el presupuesto, y yo lo que me encontré fue mucho humo y mucho papel". Así, el consejero ha reseñado que "en dos años y medio, además de la pandemia, lo que nos encontramos son obras, obras hechas o que empiezan. Ahora mismo en el Hospital de Poniente se ven grúas; a Torrecárdenas no lo conoce nadie de dos años y medio a esta parte, y muchísimas obras que vamos a hacer en finales del 2021 y 2022, muy focalizadas en todo lo que es centros de salud y atención primaria".

Comisión de seguimiento del Hospital de Roquetas u nnuevas Urgencias

Jesús Aguirre considera que el día de hoy, a raíz de la constitución oficial de la comisión de seguimiento de las obras del Hospital de Roquetas (con representación de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento roquetero), es "grande para Roquetas, para Almería y para Andalucía", al tratarse de una infraestructura "muy necesaria para una comarca emergente, con un índice de población muy alto". El consejero ha relatado que "lo primero que hicimos fue ver la necesidad del hospital, cosa que quedó plenamente constatada por la delegación territorial y después buscamos los fondos necesarios para hacerlo, con fondos propios de la consejería que ascienden a 29 millones". Aguirre confirma que "en la primera quincena de noviembre pondremos la primera piedra".

Una parcela de 49.000 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento para una construcción que ocupará 16.300 metros, con 53 habitaciones, 27 consultas externas, 21 consultas de atención primaria, 4 quirófanos, hospital de día, Urgencias, resonancias magnéticas, o TAC, entre otros servicios, son algunos de los datos que ha recordado Jesús Aguirre sobre el hospital roquetero. "Queremos que sea un hospital de diagnóstico rápido, de acto único, donde el paciente entre y salga con un diagnóstico y tratamiento", ha especificado el representante público.

Aguirre ha inaugurado junto al alcalde Gabriel Amat y la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, las nuevas Urgencias de Roquetas, ubicadas frente al Teatro Auditorio, en pleno centro neurálgico del municipio y que da respuesta, como ha indicado el consejero, a "una demanda histórica de una ciudad ya de 100.000 habitantes, que necesitaba un nivel de urgencias importante, es un lugar con un continente y un contenido adecuado, con tres equipos de urgencias, servicio las 24 horas y un lugar muy adecuado para tener una capacidad de resolución importante para resolver todo lo que entre de patrologías y que haya la mínima derivación; intentar ser lo más efectivos posibles a la hora de abordar las urgencias". El centro cuenta con "casi 2.000 metros cuadrados de superficie y una inversión de 1,1 millones de euros", siendo, según Aguirre lo más importante, "al igual que sucede con el Hospital, un lugar con capacidad de resolución, para evitar en la medida de lo posible la derivación".

Infraestructuras para 2022

"La voluntad de este gobierno era clarísima: darle una vuelta grande a todas las infraestructuras del sistema público sanitario de Andalucía; tenemos magníficos trabajadores y cuando llegamos nos encontramos con 98.000, pero ahora ya estamos en 120.000", ha reseñado Aguirre, añadiendo que "nos faltaba infraestructura, por lo que hemos invertido muchísimo ahí". De cara al año que viene, el consejero ha explicado que habrá inversiones por valor de 66 millones de euros, de los cuales "un porcentaje muy importante irá para atención primaria".

Aguirre ha enumerado algunos proyectos en Almería como "el nuevo centro de salud de Mojácar, la ampliación del consultorio de Balanegra, la terminación del centro de salud de Piedras Redondas, el nuevo centro de salud de El Ejido Nordeste, la ampliación del centro de salud de Albox, o el nuevo centro de salud de Benahadux", amén de "las consultas externas de Torrecárdenas que vamos a llevarlo al Consejo de Gobierno para aumentar el volumen económico y que pueda salir a licitación a la mayor brevedad". Se trata de obras "que ya tenemos presupuestadas, porque cuando nosotros decimos que algo se va a hacer es porque ya tenemos previamente el dinero presupuestado para hacerlo".