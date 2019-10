Con los partidos de la oposición que ‘trinan’, la dirección de Vox aún lamiéndose las heridas y los ediles Francisco Barrionuevo y Antonio López con la condición todavía oficiosa de ‘no adscritos’ –no lo serán hasta que no se ratifique en el próximo Pleno–, todos miran al despacho de Gabriel Amat para conocer sus intenciones a corto plazo en relación con la gobernabilidad de Roquetas. Los 13 concejales que le garantizan mayoría absoluta y, por tanto, éxito en todas las cuestiones que se sometan a aprobación por el órgano municipal, sólo los alcanza si sigue manteniendo el apoyo de ambos concejales, algo que está por ver pero que es altamente probable. Atendiendo a las declaraciones realizadas por ambas partes durante y tras la rueda de prensa en la que anunciaron que rompían con Vox, todo indica que así será.

Amat reconoce que el ayuntamiento se queda “tocado” y “no es un momento agradable para el equipo de gobierno

Tanto Barrionuevo como López han formado parte del equipo de Gobierno desde que se formalizó la nueva legislatura, en el marco del acuerdo alcanzado por Amat con el grupo municipal de Vox. Desde el principio sorprendió que el número 1 de la candidatura del partido de Santiago Abascal, José Ignacio Cerrudo, no se pusiera al frente de ninguna delegación, y sí lo hicieran los números 2 y 3, que asumieron las responsabilidades de Turismo y Playas; y Gestión Tributaria, respectivamente.

Cerrudo no logró las competencias de Urbanismo pese a que esa era su intención, según diversas fuentes. La guerra entre el 2 y el 3 con el 1 y sus afines es total, como quedó de manifiesto el viernes. Amat dice lamentar lo sucedido y reconoce que el ayuntamiento se queda “tocado” y “no es un momento agradable para el equipo de gobierno”, según publica el digital telealmerianoticias.

El PSOE cree que todo sale del propio alcalde El PSOE de Almería ha atribuido la renuncia de militancia de los dos concejales a una operación ideada por el alcalde roquetero, Gabriel Amat, para “amarrarse la mayoría absoluta” del Pleno y poder “hacer y deshacer” a voluntad. El secretario de Organización del PSOE provincial, Antonio Martínez, considera que, con esta maniobra, Amat “ha soltado lastre”, al desvincularse del acuerdo que firmó con Vox para poder acceder a la Alcaldía y formar gobierno. “A partir de ahora, sólo tendrá que mantener contentos a dos ediles, pero no a la formación política que tenían detrás”, subraya. “Amat se la ha jugado a la dirección provincial de Vox, a la de Andalucía y al propio Abascal”.

De igual modo, el regidor asegura estar satisfecho con la labor desempeñada en este corto periodo de tiempo por los dos concejales, quienes argumentaron durante su comparecencia ante la prensa que se habían dejado la piel trabajando al frente de ambas áreas. “El sueldo del que tanto se habla creo que me lo he ganado para todo el año gracias a un plan que tengo esbozado y que le va a ahorrar cinco millones de euros al año al Ayuntamiento”, argumentó López, mientras que Barrionuevo, quien defendió que “soy el único concejal que no me he tomado ni un día de vacaciones, y trabajo 12 y 14 horas al día”, también sacó pecho por su intervención tras la crisis generada por la caída del touroperador Thomas Cook. “Paco y Antonio han hecho un trabajo bueno para el Ayuntamiento de Roquetas y se lo quiero agradecer”, dijo Amat en el mismo medio.

Desde el otro lado también hubo palabras cómplices tanto para el resto de miembros del Partido Popular en el equipo de gestión municipal como para el propio alcalde. Al hilo, Antonio López señaló que “hemos trabajado codo a codo con ellos, y he de decir que el alcalde es el primero en dedicar mucho tiempo al municipio”.

Amén del apoyo que ambos puedan prestar a Amat desde su condición de no adscritos, está por ver si Barrionuevo y López asumen de nuevo ambas áreas de gestión y en qué queda el pacto de Amat con Vox, donde ya sólo queda Cerrudo.