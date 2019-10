Casi 90 minutos han estado compareciendo ante la prensa los dos concejales de Vox de Roquetas de Mar sobre los que pesaba la amenaza de expulsión por parte de la dirección nacional si no renunciaban a la subida de sus sueldos como concejales y a la dedicación exclusiva. Francisco Barrionuevo y Antonio Inocencio López han estallado contra el que ya no es su partido, pues hoy mismo se van a dar de baja como militantes. Ambos han anunciado sus dimisiones como concejales delegados y pasarán a ser ediles no adscritos, aunque inicialmente sin responsabilidades de gobierno. La pelota ahora está en el tejado del alcalde, Gabriel Amat, a quien se han dirigido tras la rueda de prensa para comunicarle su decisión.

El cisma en Vox Roquetas es muy profundo, tal y como ha quedado patente en las declaraciones de ambos, que han criticado duramente a su ya ex compañero de grupo municipal, José Ignacio Cerrudo. Según sus palabras, llevan meses recibiendo amenazas y ya han interpuesto una querella que ahora piensan ampliar. "Hay una minoría de personas en Vox que son fascistas, racistas, antisemitas e islamófobos, y venimos denunciándolo al partido desde el principio, pero ni en Almería ni en Madrid nos han querido escuchar nunca", indica Barrionuevo, quien asegura, como su compañero que "no hemos venido a servirnos de la política, sino todo lo contrario, a trabajar y es lo que hemos hecho cada día desde que tomamos posesión de nuestros cargos. HEmos dedicado 12 y 14 horas de lunes a lunes, y hasta lo haríamos gratis, pero siempr ey cuando fuera igual para todos", defienden. "Hay cargos de Vox en otros municipios, o en la Diputación, que tienen un sueldo mayor y trabajan mucho menos que nosotros".

Entre los asuntos que han denunciado se encuentra la imposición desde el partido de los asesores que les ayudarían en su labor diaria municipal. "Gente que están cobrando de todos los roqueteros pero que ni aparecen por el Ayuntamiento, y que se dedican a servir a los intereses del partido, pero no de Roquetas", han afirmado.

(noticia en ampliación)