La ilusión puede con el miedo en el caso de Ana García, directora del IES Sabinar, y en el equipo directivo del centro ubicado en Roquetas. La necesidad de que los alumnos acudan a clase y se restablezcan las relaciones directas entre ellos y con los profesores es fundamental a juicio de esta profesional docente, que lleva semanas trabajando en las medidas organizativas del centro para que la vuelta a las clases sea lo más segura posible.

“Yo respondo por mí y por el equipo directivo. tenemos mucha ilusión por empezar, dejando claro que hay riesgo, que la situación es difícil y no la vamos a enmascarar, pero creo que ya es necesario que los alumnos vuelvan a la normalidad, y eso significa presencialidad, relacionarse unos con otros; esta situación no se puede prolongar”, admite.

El protocolo de actuación en el caso de detectarse positivos en el instituto pasa por “llamar al enlace del centro de salud que nos asignen y ellos deciden qué se hace"

“Como directora del instituto mi principal miedo es que empecemos y se corten las clases. Me gustaría que se consolidara la enseñanza presencial y que no hubiera ningún escollo”, afirma, reconociendo al tiempo que “a nivel personal mi miedo lógicamente es al contagio”. El protocolo de actuación en el caso de detectarse positivos en el instituto pasa por “llamar al enlace del centro de salud que nos asignen y ellos deciden qué se hace, si se cierran determinadas clases, quién se queda en casa, si es un grupo completo, si se cierra el centro... es algo que no va a depender de nosotros”.

Lo que sí es competencia directa del equipo directivo son las medidas organizativas, que en el caso del IES Sabinar pasan por “evitar en lo posible que los alumnos circulen por el centro, estableciendo que por ejemplo música, que hasta ahora bajaban a darla en un aula especial, ahora se dará en la propia aula; intentaremos que se muevan lo menos posible los profesores y estableceremos unos flujos de circulación en los pasillos para que cuando sea necesario que se muevan sea de la forma más ordenada posible; a la hora del recreo que bajen y suban de forma ordenada por grupos; en la entrada, les vamos a dejar el centro abierto para que se vayan directamente a las aulas y no se acumulen en la entrada como ocurría hasta ahora; y a la salida, una salida organizada por clases, que no se junten en el pasillo”.

"los adolescentes son más conscientes de las medidas que tienen que seguir, pero quizás más desobedientes que los niños más pequeños y eso es algo propio de la edad"

Como directora de un centro de Secundaria, Ana García considera que “los adolescentes son más conscientes de las medidas que tienen que seguir, pero quizás más desobedientes que los niños más pequeños y eso es algo propio de la edad”. Así, “inculcarles las medidas de seguridad que tienen que respetar va a ser prioritario en la jornada de recepción, por su propio beneficio y el de las personas que los rodean: mascarilla, distancia en lo posible y salir y entrar de forma ordenada: los movimientos por el centro que se hagan solo cuando sea necesario y con orden”.

Y es que, a su juicio “es fundamental la máxima presencialidad: “no veo mal que sea semipresencial en algunos niveles, como se ha propuesto, pero reconociendo que en nuestro centro la enseñanza telemática funcionó bastante bien, se quedan muchas cosas por el camino. Nosotros somos unos privilegiados, la mayoría de alumnos y familias respondieron muy bien en el tercer trimestre, pero algunos se quedaron descolgados”.