A licitación la redacción del proyecto para los accesos al futuro Hospital de Roquetas.

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha sacado a licitación el servicio para la redacción del proyecto de construcción de accesos al Centro Hospitalario de Alta Resolución de Roquetas de Mar, con una inversión de 41.926,11 euros. Un proyecto que definirá las actuaciones necesarias para acceder a las instalaciones hospitalarias desde la Avenida de los Depósitos y Camino de Los Mercados con la ejecución de viales, glorietas e infraestructuras que sean necesarias.

“Roquetas de Mar se encuentra cerca de contar con su Hospital. El año pasado se realizaba la adaptación del proyecto a la nueva normativa sanitaria gracias al nuevo gobierno de la Junta de Andalucía y hemos recibido el compromiso firme de que la licitación de las obras se realizará a corto plazo, así como la petición de que abordemos la habilitación de los futuros accesos, teniendo en cuenta la ubicación estratégica en la que se encontrará el Hospital, junto a la Variante de Roquetas de Mar”, afirma Gabriel Amat.

Amat ha subrayado en este sentido que “este compromiso firme del Gobierno de la Junta de Andalucía con el Hospital se pudo comprobar cuando pocos días después de la toma de posesión del nuevo gobierno de la Junta, salió a licitación la adaptación del proyecto a la nueva normativa, a pesar de que el anterior gobierno había firmado el convenio para su construcción sin haber previsto siquiera una partida para este primer trámite que era necesario porque el proyecto que teníamos del Hospital era de 2006 y se había quedado desfasado tras más de una década durmiendo en el cajón”.

El alcalde de Roquetas de Mar ha recordado que, de forma paralela a la adaptación del proyecto, el Ayuntamiento culminó la expropiación y cesión de los solares. “En menos de un año se hizo lo que no se había hecho en quince años, pero todavía tenemos que escuchar a representantes políticos decir que no se sabe nada del Hospital y que no se está trabajando en ello”, ha lamentado.

En este mismo sentido, Gabriel Amat ha hecho referencia al proyecto para la creación de un nuevo centro de Urgencias para Roquetas norte. “Hace unos días, el PSOE tuvo la desvergüenza de decir que su partido había dejado este proyecto listo para licitar, a falta de dar a un botón, decían, cuando lo que dejaron fue un expediente con varios informes desfavorables que tuvo que iniciarse completamente desde cero por el nuevo Gobierno de la Junta”, aclara el alcalde, quien indica que “el pasado 1 de julio salía a licitación el servicio de alquiler de un local para este fin, esta vez sí, con los informes favorables, porque se han hecho bien las cosas”.

El alcalde ha declarado finalmente que “Junta de Andalucía y Ayuntamiento están trabajando de forma coordinada y mirando los intereses de los roqueteros para dotar al municipio de importantes infraestructuras que van dando respuesta al crecimiento de la población y a las necesidades sanitarias en una ciudad que supera los 100.000 habitantes”.