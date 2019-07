Jaime Riba: De los Festivales de Arte de Vera al Teatro Lara de Madrid

Este sábado pisó por primera vez el escenario del Auditorio Ciudad de Vera. Cuando hizo las maletas para irse a la RESAD de Madrid a estudiar Arte Dramático, allá por 2014, aún ni se había inaugurado. Y mucho menos cuando apenas tenía 15 años y daba sus primeros pasos en el mundo del teatro aficionado en el instituto El Palmeral, con Juan Antonio Lorenzo.

Jaime Riba (Vera, 1992) volvió a Vera este fin de semana para representar ‘Una corona para Claudia’, el musical con el que lleva tres temporadas en el Teatro Lara de Madrid y una gira por toda España. “No había actuado aquí desde 2013, en los Festivales de Arte”, explica. Por ello, regresar ahora convertido en actor profesional y con su propia compañía es un orgullo y una inmensa alegría.

Jaime Riba siempre tuvo claro que quería ser actor, a pesar de que de niño nunca actuó. Su primer papel fue con 16 años en ‘La zapatera prodigiosa’, en el instituto. Poco después se unió al recién nacido grupo joven de Al Alba Teatro, en los Festivales de Arte de Vera. “Empecé por casualidad. Uno de los actores se cayó a última hora y entré de rebote”, recuerda. Fue con la obra ‘Leoncio + Lena’. Después, cada mes de septiembre triunfarían con sus musicales: ‘Hoy no me puedo levantar’ (2009), ‘Grease’ (2010), ‘Mamma Mía’ (2011), ‘Los 40’ (2012) y ‘We will rock you’ (2013). Formó parte de una generación de veratenses brillantes, muchos de los cuales siguen ligados al teatro o la música.

Ha pisado por primera vez el auditorio de su pueblo, con una obra ya consolidada en Madrid

Con 17 años se mudó a Granada, donde estudió Bellas Artes. “Sabía que quería ser actor, entrar en la RESAD, pero no me veía capacitado tan joven. Bellas Artes fue más por placer, por aprender a pintar”, admite. En la ciudad nazarí siguió haciendo teatro con un grupo de aficionados, sobre todo el colegios mayores y facultades. “Fue un gran aprendizaje, porque cuando se trabaja con aficionados hay que hacer de todo”.

Sin formación previa en interpretación ni canto, salvo algunas clases para aficionados en un centro cultural, consiguió su objetivo de entrar en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Allí estudió la especialidad de Teatro Musical durante cuatro años que le parecieron veinte: “Echábamos muchas horas, de 9 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a viernes”. Tuvo profesores muy relevantes en ese mundillo, como Miguel Tubía, Domingo Ortega o Patricia Montero, entre otros.

Llegó a la capital lleno de ilusiones. “Era como un niño de 15 años con la idea de ‘quiero ser famoso’, pero rápidamente se te quita la tontería”, recuerda. En sus primeros días, paseando por Malasaña quedó fascinado por el Teatro Lara. “Lo veía como algo inaccesible. Miraba los carteles y jamás pensé que podría llegar trabajar ahí y conocer gente como Jaime Lorente, Juan Caballero y demás”. Sin embargo, logró pisar ese escenario, y muchas veces, con ‘Una corona para Claudia’. Tres temporadas, ni más ni menos. Y eso que la obra se creó para dos semanas. Es un claro ejemplo de la filosofía de vida que ha adoptado: “No se pueden dejar pasar oportunidades, como cualquier obra pequeña. Hay que dejar de quejarse de la situación de los actores y llevar a cabo nuestros propios proyectos. No basta con dedicarle un par de horas al día, nosotros hemos llegado a trabajar 12 o 14 horas en esta obra”, cuenta.

Pero antes de este musical, que le valió una nominación a Mejor Actor de Reparto en los Premios Broadway World Spain 2016, ya había participado en varias producciones importantes. A los seis meses de estar en Madrid se convirtió en Mowgli en ‘El Libro de la Selva’. “Me llamaron para una sustitución de un día y me acabé quedando dos años”. También ha sido Olaf en ‘Frozen’, Juan en ‘Peter Pan’ o Pakete en ‘Los futbolísimos’. Ha pasado por el Teatro Maravillas, el de la Luz Philips o La Latina.

Ganarse la vida como actor no es sencillo, pero él asegura que lo ha logrado. “Me di cuenta de que el teatro musical era la vía más sencilla para conseguir mi objetivo, que no es otro que ganarme la vida con esto”. Y es que “cuando llegué a Madrid no había muchos actores que interpretaran, cantaran y bailaran”, explica.

Pero aunque este es su género predilecto, Jaime Riba ha hecho muchas más cosas. Hace un año su rostro se vio por toda España con una campaña publicitaria del banco BBVA. En breve, se estrenarán dos series en las que ha hecho pequeños papeles (‘Caronte’, con Roberto Álamo en Telecinco y ‘La Valla’, con Ángela Molina, en Atresmedia). También tiene algún proyect en cine, y en teatro, su compañía La Corona acaba de estrenar ‘El grito de la tortuga’, una obra rompedora protagonizada por una actriz sorda.

Lejos quedan ya aquellos inicios en el pabellón municipal de Vera, cuando llenaban varios días seguidos con sus adaptaciones de famosos musicales. Este sábado, en el auditorio, volvió a escuchar los aplausos de las mismas personas que en su adolescencia. Pero el Jaime Riba actual, el de 27 años, no es aquel niño de entonces. Ahora es uno de los actores de musicales más prometedores de España. Ha pasado de la pequeña tarima del IES El Palmeral a pisar los escenarios de los principales teatros del país.