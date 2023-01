Un taller de belenismo en Vera busca poner en valor una tradición que se mantiene muy viva

En esta ocasión, el Belén ha sido montado con piezas compradas por el propio Club y con otras que han sido cedidas por el Consistorio, siendo estas últimas limpiadas y restauradas por los socios y socias de esta organización de mayores. Y es que, habida cuenta del interés que ha suscitado esta iniciativa, el Club de la Tercera Edad ha tomado la determinación de realizar el taller y elaborar las figuras que lo componen para, a partir de ahí, ampliarlo y mejorarlo de forma progresiva . No en vano, el Club de la Tercera Edad de Vera ha participado este año en el concurso y en la ruta de belenes encuadrada dentro del programa navideño que elaboró el Ayuntamiento, obteniendo el segundo premio del certamen, lo cual ha dado un impulso a sus asociados para que el próximo año, con todo el trabajo realizado hasta la fecha y el que queda por hacer, puedan mejorar este resultado.

Antonio de Haro, encargado de impartir el taller

Antonio de Haro Márquez va a ser el encargado de impartir el taller de belenismo que arranca hoy. De haro es un belenista veratense, que lleva toda su vida dedicando su tiempo libre a estas estructuras tan navideñas. Ahora, ya jubilado, Antonio regal gran parte de su tiempo a la que es su mayor afición. Una forma de vida, prácticamente. De hecho, su vida laboral ha estado muy relacionada con ello. “En el colegio me gustaba el dibujo, las manualidades, pero no me atraía lo demás, por ello dejé el bachillerato e hice formación profesional de madera y mueble en Almería. Después seguí estudiando e hice Ingeniería de Montes”, explica. Tras ello, regresó a Vera, donde fue educador en la residencia de estudiantes que existía en la actual plaza Carmen de Burgos. Allí estuvo un año, mientras se preparaba las oposiciones.

En abril aprobó las del extinto Instituto para la Conservación de la Naturaleza (Icona) y en junio las de profesor de Tecnología de la Madera. “Empecé en agosto a trabajar en el Icona, pero vi que no era lo mío; era demasiada burocracia de oficina y poco campo, así que me metí en la enseñanza”. Así comenzó su trayectoria como profesor. Pasó por Valencia, Azuaga (Badajoz), Madrid y Soria hasta llegar a Almería, al IES Alhamilla, en el mismo que estudió. Allí pasó 29 años, a caballo entre Almería y Vera. En el instituto, como no podía ser de otra manera, dejó la impronta de su arte para los belenes.

Ahora mantiene viva la tradición con talleres como este.