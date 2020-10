El agua de la Fuente de los Cuatro Caños llenará el lago de la Rambla

El Ayuntamiento de Vera ha comenzado la ejecución de los trabajos de canalización e impulsión mediante bombeo, del agua del circuito de la Fuente de los Cuatro Caños, para su utilización en el llenado del lago de la Rambla.

La Fuente de los Cuatro Caños es una de las señas de identidad del municipio de Vera, ya que data del siglo XVII a raíz de una galería, construida por los primeros árabes que poblaron el Cerro del Espíritu Santo, lugar de asentamiento de la antigua población hasta el terremoto de 1518. Esta galería era conocida en su origen como Fuente Chica, hasta que en el 1873 en una reforma se le pusieron los cuatro caños actuales, manando de uno de sus chorros agua potable de la red pública. Desde entonces será conocida como la Fuente de los Cuatro Caños. Posteriormente en 1902 se añadió un lavadero, conformado por un óvalo de piletas de lavado que enmarcan una antigua balsa. Tanto la fuente como el lavadero componen un complejo histórico y museístico denominado Centro de Interpretación de la Cultura del Agua (CICA).

El uso tradicional del agua que salía de la fuente tenía distintos usos, ya que la salida del caño era para consumo humano y de ahí pasaba a la pila que estaba destinado al uso de los animales para más tarde pasar al lavadero y finalmente encauzada en las acequias servía para riego.

Según ha explicado el concejal de Infraestructuras, Alfonso García, “en la actualidad, el agua de la Fuente de los Cuatro Caños, una vez hace el circuito por los pilones del lavadero, sale del recinto y se pierde en la red de alcantarillado, siendo un agua desperdiciada y que hace que los datos del agua depurada no sean reales. Por otro lado, el lago de la Rambla del Algarrobo a consecuencias de la evaporación, pierde agua y hay que ir reponiendo, lo que supone una carga económica a las arcas municipales. Además en los últimos meses no se ha podido llenar ya que no hay agua disponible para este fin al estar por delante la demanda para la agricultura. Por esta razón, se ha pensado en realizar una canalización y un bombeo para que el agua procedente de los Cuatro Caños, no se pierda, y sea un aporte constante al lago de la Rambla, de esta manera no solamente tendremos el lago siempre lleno y por tanto será un ahorro, sino que también tendremos el agua de dicho lago en movimiento lo que hará que esté oxigenada y evitará formación de algas, malos olores, y en definitiva una mejora en la salubridad de este estanque. ”