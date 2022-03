El pleno de Vícar aprueba que El Parador y La Envía sean entidades singulares

El Ayuntamiento de Vícar ha celebrado sesión plenaria ordinaria en la Sala Corazón de la Casa de la Juventud y el Deporte al mantenerse la medidas sobre la pandemia del Covid-19. Un total de once puntos en el orden del día, uno de ellos referente a las distintas mociones presentadas por los grupos municipales. Un total de siete, cuyo debate ha acaparado la mayor parte de la sesión. Entre los temas decisorios dos adhesiones a sendas declaraciones institucionales de la FEMP, una condenando la agresión de la Federación Rusa a Ucrania, y otra con motivo del 8 de Marzo, Día de la Mujer, ambas aprobadas con el voto en contra del edil no adscrito, Rafael Ruda.

El Pleno se ha iniciado con la aprobación unánime del acta de la sesión ordinaria anterior, seguida de la cifra de población a 1 de enero del presente año, resultante de la revisión catastral y que sitúa el número de residentes de derecho en 27.695. También ha sido aprobado la creación como Entidades Singulares de El Parador y La Envía, con lo que ambas quedan segregadas de La Gangosa.

En España se denomina entidad singular de población, desde un punto de vista estadístico, a "cualquier área habitable de un término municipal, habitada, o excepcionalmente deshabitada, claramente diferenciada dentro del mismo y que es conocida por una denominación específica que la identifica sin posibilidad de confusión", según definición del Instituto Nacional de Estadística.

Estas entidades singulares pueden estar constituidas por varios núcleos de población, además de por diseminado,3 que engloba a las edificaciones o viviendas que no pueden incluirse en el concepto de núcleo. En caso de no existir ningún núcleo se considera toda la entidad singular como diseminado.

Mociones

Igualmente se ha aprobado, aunque solo con el apoyo de PSOE e IU, la moción del Consejo Municipal de la Mujer, con motivo del 8 de marzo, Vox y el concejal no adscrito, la han votado en contra, mientras que el Grupo Popular, se ha abstenido. Si han dado su voto afirmativo los concejales populares a otra moción para el Día Internacional de la Mujer por parte de Unicef Andalucía y a la que el concejal Rafael Ruda ha votado en contra y la edil de Vox, Isabel Alejandra Ceballos, se ha abstenido.

En el orden del día figuraba el dar cuenta de la renuncia al cargo de concejal de Alfonso Santiago Vicente, pero el punto ha suido retirado al comunicar el portavoz de Vox, su voluntad de dejar sin efecto dicha renuncia, tal y como ha informado el secretario de la Corporación, por lo que la renuncia no se ha hecho efectiva. Por lo que respecta a las siete mociones presentadas por los grupos municipales, cuatro han sido rechazadas, y el resto aprobadas por un unanimidad. En el primer caso, dos han sido presentadas por el concejal no adscrito. Una en la que solicitaba la fiscalización por parte del Ayuntamiento de las ayudas de la campaña solidaria Vícar con Ucrania, y que el PSOE rechazó por considerar que en ella el Ayuntamiento solo colabora con las dos AMPAs que la ha impulsado, y que no iba a fiscalizar la solidaridad de los vicarios.

En cuanto a la otra moción del concejal no adscrito que fue rechazada iba destinadas a obtener información sobre un curso de alfabetización digital y que el PSOE, cuyos votos han sido negativos, considera por boca de su portavoz, Luz María Fernández, que más que una moción era una cuestión de información que al concejal le asiste el derecho de obtenerla por otro medio y no es operativo hacerlo en el Pleno. También ha sido rechazada una moción del Grupo Popular que proponía una bajada del tipo de gravamen del IBI, tanto de Rústica como de Urbana, y que el PSOE ha rechazado alegando motivos ya expuestos en Pleno y que el Presupuesto 2022 ya se ha aprobado. La última de las mociones rechazadas ha sido la presentada por el concejal de Izquierda Unida, José David Cabrera para trasladar al Gobierno de España su rechazo al plan del Reino de Marruecos de autonomía del Sahara Occidental.

En cuanto a las mociones aprobadas, una del concejal Rafael Ruda para que se de a conocer a los vecinos el calendario detallado de la Campaña de Saneamiento D+D+D ,a fin de puedan conocer con exactitud cuando se realizarán los trabajos en su zona y también otra del Grupo Popular, instando al Gobierno a una rebaja fiscal en el módulo de frutas y hortalizas del IRPF s los agricultores, asi como otros incentivos fiscales para estos dada la situación límite del sector. La última de las mociones aprobadas ha sido una presentada por Izquierda Unida para la adecuación del Bulevar Ciudad de Vícar, con doble vía de circulación en los puntos en los que solo existe una sola debido a las edificaciones que no pudieron eliminarse cuando se ejecutó el proyecto.