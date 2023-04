La Pasión de Jesús, desde el arte

Pasión por la Pasión

La fe popular es el desgarro de una saeta al paso de Nuestra Señora del Amor y de la Esperanza con la luna llena silueteando su rostro de dolor por la muerte, por el asesinato, de su hijo crucificado. Somos herederos de una tradición que ha definido nuestro comportamiento, y en ella nos hemos instalado, afortunadamente, sin dejar que otros vientos barrieran de nuestro paisaje cultural manifestaciones que tienen en la piedad su genoma más certero. Soy partidario de las manifestaciones religiosas. Soy solo un espectador más, de la parafernalia de todas las Semanas Santas, de la magia atávica de las procesiones y la Pasión viviente de los pueblos de la provincia. En mi memoria de pueblo sigue sonando el tambor procesional de todas las primaveras, la banda sonora de los días en los que la lluvia no afeaba los cortejos procesionales. Siento pasión por la Pasión, y me consta que la fe no es antropología ni folclore primario. Cuando las cuadrillas de costaleros las componen los jóvenes que han crecido con los hosannas populares de cada Domingo de Ramos, cuando debajo de los pasos van personas como usted y como yo, soportando muchos kilos en sus hombros, uno es consecuente de que la esencia de pueblo permanece por encima de las circunstancias. Un viejo conocido, comunista acérrimo, ya fallecido por el desgaste de los años, me decía en Málaga hace años: “Yo no creo en Dios, pero creo en las procesiones. Son un acto que no tiene precio ver a la iglesias por las calles”. Sigo conmoviéndome mirando los rostros de la gente que aguarda el paso de la Virgen. No viene mal recordar de dónde venimos mientras vemos pasar un capítulo de la historia sagrada por nuestras calles abarrotadas de gente. Soy, decididamente, un apasionado por la Pasión.